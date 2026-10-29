Lập lại trật tự xây dựng gắn với bảo đảm an sinh

Tại 12 công trình của Tập đoàn Mường Thanh, vi phạm trật tự xây dựng, đã được các cơ quan chức năng chỉ ra từ nhiều năm trước, nhưng việc khắc phục còn gặp nhiều khó khăn bởi liên quan quyền lợi của hàng nghìn hộ gia đình đã bỏ tiền mua nhà, sinh sống ổn định trong nhiều năm. Nếu áp dụng biện pháp xử lý mà không có phương án phù hợp đối với từng công trình, từng phần diện tích, hệ quả xã hội có thể rất lớn.

Tại Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 17 đã thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án nhà ở trên địa bàn. Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý để rà soát, phân loại và xây dựng phương án khắc phục cụ thể. Công trình, hạng mục không đáp ứng điều kiện phải phá dỡ; những trường hợp được xem xét tồn tại có điều kiện phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn, quy hoạch và hạ tầng, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khắc phục theo quy định. Người dân thuộc diện phải di dời được bồi thường, hỗ trợ chỗ ở theo quy định; trường hợp đáp ứng điều kiện có thể được ưu tiên mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm. Những người không thuộc diện phải di dời không phải chịu các chi phí phát sinh từ việc khắc phục vi phạm của chủ đầu tư.

Cũng trong ngày 28/10, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết cho phép những người khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm. Trước mắt, chính sách áp dụng với những hộ đã đăng ký thường trú và thực tế sinh sống tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm trước thời điểm nghị quyết được thông qua, có diện tích nhà ở bình quân dưới 5 m² sàn/người, tự nguyện đăng ký và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đáp ứng điều kiện theo pháp luật về nhà ở. Thành phố dự kiến bố trí tối đa 902 căn hộ, trong đó khoảng 552 căn tại 9 dự án trong năm 2026 và tiếp tục bố trí trong năm 2027. Chính sách mở ra cơ hội cải thiện điều kiện sống cho những hộ thật sự khó khăn, góp phần giảm áp lực dân số, hạ tầng và tạo điều kiện chỉnh trang, bảo tồn không gian di sản đô thị.

Hai nghị quyết giải quyết những vấn đề khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu xây dựng Thủ đô kỷ cương, văn minh và đáng sống. Để các quyết nghị phát huy hiệu quả, thành phố cần tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ khắc phục của chủ đầu tư; đồng thời rà soát đúng đối tượng, bố trí nhà ở xã hội đúng điều kiện, ngăn ngừa trục lợi chính sách.