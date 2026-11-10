Lập lại trật tự neo đậu tàu thuyền trên sông Hà Thanh

Phương tiện tập trung chủ yếu là tàu cá nhỏ đánh bắt ven bờ, xuồng và thúng; vào thời điểm cao nhất có hơn 20 phương tiện cùng neo đậu. Việc này gây cản trở dòng chảy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn giao thông đường thủy và ảnh hưởng đến công trình đường bộ.

Trước tình trạng trên, Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng) đề nghị phường Quy Nhơn triển khai các giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng tàu thuyền neo đậu không đúng quy định.

Lực lượng chức năng yêu cầu chủ phương tiện di dời tàu thuyền ra khỏi cầu Hà Thanh 2. Ảnh: Nguyễn Chơn

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - cho biết: Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra thực tế, tuyên truyền và gửi thông báo đến từng chủ phương tiện, yêu cầu ngư dân đang neo đậu tại các khu vực trên tự di dời tàu thuyền đến nơi phù hợp, bảo đảm an toàn theo quy định.

Sáng 5-11, tổ công tác liên ngành của phường phối hợp với Ban Quản lý bảo trì đường bộ kiểm tra thực tế, xử lý các vi phạm tại khu vực sông Hà Thanh. Tổ công tác tiến hành tháo dỡ lối đi và các công trình tạm do người dân tự dựng tại khu vực gầm hai đầu cầu Hà Thanh 1 để buôn bán cà phê, nước giải khát, neo đậu phương tiện và tập kết ngư cụ.

Ông Nguyễn Văn Nguyên - Cán bộ Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn - cho hay: Điểm buôn bán tại mố cầu Hà Thanh 1 (phía trung tâm phường) đã bị xử lý trong đợt ra quân vào tháng 5-2026. Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng phá dỡ, một số cá nhân lại lén lút dựng công trình để buôn bán.

Tàu thuyền tập kết, neo đậu dưới cầu Hà Thanh 2 diễn ra từ nhiều năm qua. Ảnh: Nguyễn Chơn

Tại khu vực cầu Hà Thanh 2, lực lượng chức năng phát hiện còn 5 phương tiện neo đậu bên dưới, phần lớn là tàu, ghe của ngư dân ở địa phương khác. Đa số phương tiện không còn sử dụng, đang chờ giải bản; một số tàu neo ven bờ bị mắc cạn nên chưa thể di dời.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Trung tâm Sự nghiệp công phường - nêu quan điểm: Sau đợt ra quân, đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, đơn vị sẽ tham mưu UBND phường có biện pháp xử lý kiên quyết, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cưỡng chế, đưa phương tiện ra khỏi phạm vi cầu. Cùng với đó, đơn vị phối hợp các lực lượng và tổ dân phố duy trì kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở người dân, ngăn chặn tình trạng tái diễn.