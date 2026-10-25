Lập lại trật tự giao thông trước cổng trường: Không thể chỉ trông chờ vào xử phạt

Phụ huynh đậu xe dưới lòng đường chờ đón con, tiềm ẩn vô số hiểm họa giao thông

Nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu

Không khó để bắt gặp hình ảnh hàng dài xe máy xếp thành hàng hai, hàng ba dưới lòng đường trước các cổng trường trong giờ cao điểm. Hàng trăm phụ huynh cùng lúc dừng và đỗ xe kín đặc dưới lòng đường, trên vỉa hè để chờ đón con, tiềm ẩn vô số hiểm họa giao thông.

Theo rà soát của Công an TPHCM, trên địa bàn Thành phố có khoảng hơn 1.484 cơ sở giáo dục, trong đó Công an Thành phố đã rà soát, xác định có 526 cơ sở giáo dục phức tạp về trật tự công cộng đang thực hiện chuyển hóa. Hiện nay, còn khoảng 62 trường học có tình trạng phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và các tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.

Thực tế này càng được phản ánh rõ qua con số xử lý vi phạm: Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát trật tự và Cảnh sát giao thông toàn thành phố đã phát hiện, xử phạt tới 215.575 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và an toàn giao thông, tăng vọt so với năm trước. Trong số đó, có 16.019 trường hợp để xe trên vỉa hè trái phép; 8.572 trường hợp để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông; 13.109 trường hợp dừng, đỗ sai quy định, trong đó khu vực trước cổng các trường học khoảng 1.549 trường hợp.

Bên cạnh đó, các xe đẩy hàng rong, gánh hàng quà vặt cũng tranh thủ bủa vây xung quanh, bày bán đủ loại thức ăn nhanh không rõ nguồn gốc. Học sinh tan trường phải băng qua dòng xe đông đúc, lách qua những chiếc xe máy dừng đỗ tùy tiện để tìm người thân, khiến nguy cơ xảy ra va chạm hay tai nạn giao thông luôn chực chờ.

Tình trạng phức tạp về an toàn giao thông trước cổng trường học

Đâu là nguyên nhân?

Tình trạng này kéo dài qua năm tháng dù lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra bởi xuất phát từ nhiều nguyên nhân đan xen.

Trước hết, áp lực lớn nhất đến từ hạ tầng: số lượng học sinh của một trường rất đông, thời gian tan học lại tập trung trong một khoảnh khắc ngắn, trong khi mặt bằng trước cổng trường thường hẹp, thiếu không gian chờ và bãi gửi xe cho phụ huynh.

Thứ hai, thói quen tiện đâu đỗ đấy, mua nhanh bán vội ngay lề đường đã thành thói quen lâu năm trong một bộ phận người dân. Ý thức chấp hành luật giao thông khi đưa đón con của nhiều người vẫn chưa cao, hay xuất hiện tâm lý đối phó lực lượng chức năng, khi thấy lực lượng đứng chốt thì giải tán, vừa vắng bóng lại tái diễn cảnh lấn chiếm.

Thêm vào đó, tình trạng bán hàng rong tự phát trước cổng trường vẫn diễn ra phức tạp, các em học sinh ăn uống, mua đồ ăn, thức uống bên ngoài cổng trường cũng là nguyên nhân khiến giao thông trước cổng trường mất an toàn.

Trước nhiều cổng trường, phụ huynh vẫn đứng dưới lòng đường dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở

Giải pháp nào để cổng trường an toàn mỗi giờ tan học?

Để giải quyết tận gốc bài toán giao thông trước cổng trường, cần có sự chung tay đồng bộ từ nhiều phía. Về phía nhà trường và chính quyền địa phương, việc quy hoạch lại khu vực đón trả học sinh, bố trí bãi đỗ xe hợp lý hoặc xây dựng phương án hạn chế xe cơ giới dừng đỗ ngay sát cổng là vô cùng cấp thiết.

Đồng thời, bố trí lực lượng Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở có mặt tại các khung giờ cao điểm cùng với lực lượng bảo vệ trường học đảm bảo trật tự công cộng, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Hạn chế xe ô tô vào giờ cao điểm, giải pháp tạm thời giảm bớt nguy cơ tai nạn

Song song với các biện pháp cứng rắn, việc hỗ trợ sinh kế, sắp xếp lại các hộ kinh doanh buôn bán quanh trường học vào vị trí phù hợp cũng là điều cần cân nhắc để tiểu thương ổn định cuộc sống.

Công an Thành phố cũng cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan báo đài tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh và người buôn bán chấp hành nghiêm về trật tự lòng lề đường.

Và quan trọng hơn hết, sự chuyển biến từ ý thức tự giác của mỗi bậc phụ huynh. Việc xếp xe ngay ngắn, không chen lấn, không mua hàng rong lấn chiếm, chính là chiếc chìa khóa bền vững nhất để trả lại sự an toàn, văn minh cho những con đường đến trường của con trẻ.