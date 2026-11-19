Tại Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã thể hiện những quan điểm khác nhau về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo các quy định quản lý có thể kìm hãm đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh công nghệ này cần luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người.