Lập lại trật tự dừng, đỗ: Quyết liệt phải đi đôi với duy trì
Tình trạng ô tô dừng, đỗ không đúng quy định tại một số tuyến đường, khu vực công cộng không chỉ gây cản trở giao thông mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và sinh hoạt của người dân. Thời gian qua, lực lượng chức năng tại nhiều địa bàn đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm lập lại trật tự. Tuy nhiên, để những chuyển biến không chỉ dừng lại sau mỗi đợt ra quân, việc duy trì kiểm tra, kiểm soát và ngăn ngừa vi phạm tái diễn là yêu cầu quan trọng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lap-lai-trat-tu-dung-do-quyet-liet-phai-di-doi-voi-duy-tri-246261119154945181.htm