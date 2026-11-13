Lập lại trật tự đô thị từ ý thức mỗi người dân

Xe máy được xếp ngay ngắn đúng vị trí, lối dành cho người đi bộ thông thoáng trên vỉa hè đường Lương Ngọc Quyến, đoạn thuộc tổ dân phố 37, phường Phan Đình Phùng.

Tại số 37, đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, cửa hàng máy tính của anh Bế Văn Giang vẫn hoạt động bình thường. Điểm khác hơn trước là phương tiện của khách được hướng dẫn xếp gọn trong phần diện tích quy định, không còn tình trạng xe máy dựng tùy tiện, lấn chiếm lối dành cho người đi bộ. Trước cửa hàng có bảng nhắc nhở, dưới nền vỉa hè cũng được sơn dòng chữ chỉ dẫn rõ ràng.

Anh Giang cho biết: Chủ trương phân định lại không gian vỉa hè nhận được sự đồng tình của nhiều hộ kinh doanh. Không chỉ nghiêm túc chấp hành, các chủ cửa hàng còn chủ động nhắc nhở khách để xe đúng hàng, đúng vị trí. Nhờ vậy, việc giữ gìn trật tự không còn chỉ trông chờ vào các đợt kiểm tra của lực lượng chức năng mà đang dần trở thành thói quen trong hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Cách làm này được triển khai trên nhiều tuyến đường thuộc khu vực trung tâm. Riêng phường Phan Đình Phùng đã tổ chức sơn kẻ vạch phân định trên 8 tuyến, gồm: Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Bắc Kạn, Việt Bắc, Dương Tự Minh, Minh Cầu và Hùng Vương. Làn dành cho người đi bộ rộng phổ biến 1,5m; riêng đường Dương Tự Minh rộng 2m.

Cơ bản trên các tuyến phố, người dân đã chấp hành tốt quy định không gian vỉa hè.

Việc kẻ vạch tạo ranh giới trực quan, giúp người dân nhận biết rõ phần diện tích được sử dụng và khoảng không gian phải dành cho người đi bộ. Qua đó, hạn chế tình trạng các hộ kinh doanh tự ý mở rộng phạm vi sử dụng vỉa hè, gây chồng lấn, cản trở việc đi lại.

Ông Đặng Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng, cho biết: Địa phương tập trung rà soát hiện trạng, tổ chức lại không gian vỉa hè, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện; đồng thời, gắn trách nhiệm quản lý của chính quyền với ý thức tự giác của từng hộ dân, tránh tình trạng làm theo phong trào, thiếu tính bền vững.

Trên phạm vi toàn tỉnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) đã phối hợp với công an cấp xã và chính quyền cơ sở triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Theo số liệu của PC06, toàn tỉnh đã thực hiện 687 bài viết, 301 tin, phóng sự; treo 138 băng rôn, khẩu hiệu; vận động 50.977 trường hợp ký cam kết không vi phạm an toàn lòng, lề đường và triển khai 1.333 hình thức, hoạt động tuyên truyền khác. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 11.244 trường hợp, với tổng số tiền hơn 7,467 tỷ đồng.

Thượng tá Dương Văn Thắng, Phó Trưởng phòng PC06, Công an tỉnh, cho biết: Lực lượng xác định tuyên truyền, nhắc nhở là trọng tâm, nhưng vẫn kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình không chấp hành nhằm bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng trong thực hiện.

Khi mỗi người biết tôn trọng phần đường dành cho người đi bộ, không lấn chiếm không gian chung để phục vụ lợi ích riêng, trật tự đô thị sẽ không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng mà trở thành trách nhiệm và thói quen của cả cộng đồng.