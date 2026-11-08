Lập lại hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 2
Tình trạng lấn chiếm, xây dựng công trình vi phạm dọc tuyến quốc lộ 2 không chỉ ảnh hưởng đến trật tự đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng này, xã Nội Bài đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp, từ lắp đặt hàng rào chắn, vận động tự tháo dỡ đến hoàn thiện hồ sơ xử lý các trường hợp không chấp hành.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lap-lai-hanh-lang-an-toan-giao-thong-tren-quoc-lo-2-24626110818102515.htm