Lập lại hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 2

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 9/11, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ chuyển nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nền nhiệt giảm sâu so với những ngày trước, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17–19 độ C, cao nhất từ 19–21 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ.