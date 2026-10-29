Lập kỷ lục lịch sử, xuất nhập khẩu Việt Nam vượt 1.000 tỷ USD chỉ sau 10 tháng

Xuất nhập khẩu chính thức vượt 1.000 tỷ USD

Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 1.010,6 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2025, chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD, đây là mốc lịch sử của ngành xuất nhập khẩu. Riêng tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 122,2 tỷ USD, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh, với kim ngạch ước đạt 499 tỷ USD trong 10 tháng, tăng 27,4%, tạo động lực tích cực để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15–16% cả năm 2026.

Tăng trưởng xuất khẩu diễn ra ở cả khu vực kinh tế trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong đó nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm 87,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực tại nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc và ASEAN.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD sau 10 tháng năm 2026. Ảnh: Moit.

Về cán cân thương mại, tháng 10 ước xuất siêu 6,8 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp xuất siêu, đưa mức nhập siêu lũy kế 10 tháng xuống còn khoảng 12,7 tỷ USD.

Kết quả này cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò quan trọng của thương mại hàng hóa đối với tăng trưởng kinh tế.

Đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực tuân thủ

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự thảo sẽ đặt ra một số mục tiêu như, xuất khẩu, nhập khẩu tăng trưởng cao, góp phần vào tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá bình quân 15 - 16%/năm trong thời kỳ 2026-2030. Đến năm 2045, Việt Nam vào nhóm 10 nước có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Dự thảo cũng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hoá bình quân 12 - 13%/năm trong thời kỳ 2026-2030. Đến năm 2045, Việt Nam vào nhóm 10 nước có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Cán cân thương mại hàng hoá trong giai đoạn 2026-2030 đạt thặng dư bền vững; tỷ trọng xuất siêu trên tổng xuất khẩu của giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 3-6%, đến năm 2045 đạt từ 7-10%.

Dự thảo cũng nâng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của khu vực doanh nghiệp trong nước trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước: đạt khoảng 28-30% vào năm 2030 và khoảng 38-40% vào năm 2045.

Ngoài ra, nâng tỷ trọng xuất khẩu hàng chế biến hoặc đã tinh chế trong tổng kim ngạch xuất khẩu: đạt 89-90% vào năm 2030, đến năm 2045 đạt trên 92%.

Trong quý IV/2026, Bộ Công Thương xác định đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực tuân thủ. Trong đó, tập trung khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, mở rộng các thị trường mới; nâng cao năng lực cảnh báo sớm về các vụ việc phòng vệ thương mại, rào cản thuế quan, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và quy định xuất xứ.

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và minh bạch chuỗi cung ứng. Thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, mở rộng các thỏa thuận/nghị định thư về kiểm dịch nông sản; tăng cường đầu tư hạ tầng logistics lạnh và chuẩn hóa vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng quy định của từng thị trường đối tác.