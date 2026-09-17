Lập khống hồ sơ trục lợi tiền thai sản, Giám đốc doanh nghiệp lĩnh án tù

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Khu vực 6, trong quá trình rà soát dữ liệu nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Chương Mỹ (nay là BHXH cơ sở Chương Mỹ) đã phát hiện DNTN Bảo Tụ có tần suất thanh toán chế độ thai sản bất thường. Đơn vị đã ban hành quyết định kiểm tra đột xuất và phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng: Hồ sơ xin việc lập sau ngày ký hợp đồng, sơ yếu lý lịch có dấu vết tẩy xóa, chữ ký người lao động không trùng khớp.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: BHXH cung cấp

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, ngày 13-1-2025, BHXH cơ sở Chương Mỹ đã chuyển tin báo tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chương Mỹ (cũ). Đến ngày 12-2-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Quá trình điều tra, truy tố có sự phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng cứ từ cơ quan BHXH với tư cách là nguyên đơn dân sự.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến 2024, lợi dụng kẽ hở trong chính sách thụ hưởng chế độ thai sản của người tham gia BHXH bắt buộc, Đặng Đình Tụ đã chỉ đạo vợ, con gái, con dâu và kế toán thuê ngoài nhận tiền "gửi đóng" BHXH của 12 lượt người quen biết. Trên thực tế, những người này không làm việc tại doanh nghiệp. Để hợp thức hóa điều kiện hưởng chế độ, Tụ chỉ đạo cấp dưới lập khống các phiếu chi trả tiền lương, phiếu thanh toán chế độ thai sản và chế độ nội bộ.

Tổng cộng, hành vi gian lận đã gây thiệt hại cho quỹ BHXH số tiền 409.670.000 đồng qua các năm. Đến thời điểm xét xử, DNTN Bảo Tụ đã nộp khắc phục 100% số tiền thiệt hại nêu trên.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Đặng Đình Tụ mang tính chất nguy hiểm cho xã hội, không chỉ trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý chi trả, thụ hưởng các chế độ an sinh xã hội mà còn xâm hại quyền sở hữu tài sản của Nhà nước được giao cho cơ quan BHXH quản lý.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 214 Bộ luật Hình sự năm 2015, trên cơ sở xem xét toàn diện tính chất, thái độ thành khẩn khai báo và việc đã khắc phục toàn bộ hậu quả, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Đình Tụ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng về tội "Gian lận bảo hiểm xã hội".

Xử nghiêm, ngăn chặn trục lợi chính sách. Ảnh: BHXH cung cấp

Nhằm bảo vệ an toàn nguồn quỹ an sinh, BHXH thành phố Hà Nội thời gian qua đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp: Ứng dụng công nghệ thông tin vào xét duyệt hồ sơ; đối soát dữ liệu rủi ro; theo dõi chặt chẽ việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại các cơ sở y tế tư nhân; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an theo hướng dẫn tại Công văn số 5659/BCA-CSKT của Bộ Công an để kịp thời phát hiện, kiến nghị khởi tố các hành vi vi phạm theo các Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, BHXH thành phố Hà Nội đã thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tại 1.331 đơn vị, cơ sở khám, chữa bệnh, yêu cầu đóng và truy đóng BHXH, bảo hiểm y tế, BHTN cho 873 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu, đóng sai mức với tổng số tiền 5,9 tỷ đồng. Đồng thời, yêu cầu truy giảm đối với 20 lao động đóng thừa thời gian, mức đóng (119,8 triệu đồng); phát hiện 552 lượt người hưởng chế độ sai quy định, buộc thu hồi về quỹ hơn 1,3 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác phối hợp liên ngành tư pháp cũng được đẩy mạnh. Tính đến ngày 8-9-2026, 4 VKSND khu vực đã khởi kiện 5 đơn vị nợ bảo hiểm với tổng số tiền 18,3 tỷ đồng (điển hình ngày 7-9, TAND khu vực 12 đã đưa ra xét xử vụ án dân sự công ích yêu cầu Công ty MD nộp tiền bảo hiểm)...