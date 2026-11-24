Các bị cái tại phiên toà

Chiều 23/11, TAND TP.HCM tuyên án đối với Nguyễn Văn Liêm (SN 1971, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Thanh Niên), Lê Thị Diệu Phú (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty Tamexim), Nguyễn Nhân Kiệt (SN 1982, Giám đốc Công ty Nam Tiến) và Vũ Đức Tâm (SN 1990, Giám đốc Công ty Saicom) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Liêm bị tuyên phạt tù chung thân; Lê Thị Diệu Phú 10 năm tù; Nguyễn Nhân Kiệt 9 năm tù và Vũ Đức Tâm 5 năm tù. HĐXX đồng thời buộc các bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cùng khoản lãi phát sinh theo quy định.

Theo cáo trạng, để vay được 500 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcombank), Liêm đã câu kết với các đồng phạm thực hiện hàng loạt thủ đoạn gian dối nhằm hợp thức hóa hồ sơ tín dụng.

Cụ thể, ngày 23/6/2016, Công ty Thanh Niên do Liêm đại diện gửi hồ sơ đến PVcombank Chi nhánh Thủ Thiêm đề nghị cấp hạn mức tín dụng 500 tỷ đồng, với mục đích cơ cấu tài chính doanh nghiệp và bổ sung vốn lưu động phục vụ các dự án bất động sản tại TP.HCM.

Một ngày sau, hai bên ký hợp đồng tín dụng. Tài sản bảo đảm là hơn 26,1 triệu cổ phần tại 5 công ty, có tổng mệnh giá hơn 930 tỷ đồng.

Từ ngày 25/6 đến 5/7/2016, PVcombank giải ngân gần 500 tỷ đồng qua 4 khế ước nhận nợ. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra sau giải ngân, ngân hàng phát hiện Công ty Thanh Niên không thực hiện đúng phương án sử dụng vốn và không có khả năng trả nợ nên đã tố giác vụ việc đến cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định, trong hồ sơ vay vốn, Liêm đã cung cấp thông tin sai lệch về tình hình kinh doanh của Công ty Thanh Niên. Cụ thể, doanh nghiệp được thể hiện có lãi hơn 667 triệu đồng năm 2014 và hơn 3,3 tỷ đồng năm 2015. Trong khi đó, số liệu xác minh tại cơ quan thuế cho thấy công ty thực tế thua lỗ lần lượt hơn 141 tỷ đồng và 14,3 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, Liêm còn chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ Công ty Thanh Niên từ 500 tỷ đồng lên 939 tỷ đồng, thông qua việc thể hiện khống chứng từ góp vốn đối với 439.000 cổ phần. Liêm cũng sử dụng cổ phần Công ty Thủ Thiêm REC làm tài sản bảo đảm khi doanh nghiệp chưa có đầy đủ quyền sở hữu.

Để hoàn thiện hồ sơ vay, nhiều biên bản họp HĐQT, hợp đồng hợp tác đầu tư, mua bán và chứng từ liên quan được lập khống. Theo chỉ đạo của Liêm, Phú ký khống 8 tài liệu, Kiệt ký 9 tài liệu và Tâm ký 14 tài liệu. Sau khi tiền được giải ngân, các bị cáo tiếp tục ký khống ủy nhiệm chi, tạo điều kiện chuyển tiền đến nhiều cá nhân, tổ chức khác để Liêm sử dụng vốn sai mục đích.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các bị cáo sử dụng sai mục đích và chiếm đoạt của PVcombank là hơn 498,3 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Phú, Kiệt và Tâm thừa nhận đã ký các tài liệu theo yêu cầu của Liêm dù không tham gia các cuộc họp, không thực hiện những hợp đồng được thể hiện trong hồ sơ.

Về trách nhiệm dân sự, PVcombank yêu cầu Liêm bồi thường toàn bộ số tiền gốc hơn 498,3 tỷ đồng cùng lãi phát sinh. Ngày 16/4/2025, gia đình bị cáo Tâm đã nộp hơn 1,86 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Đối với một số cá nhân, tổ chức có liên quan đến dòng tiền và quá trình thẩm định, xét duyệt, giải ngân khoản vay, cơ quan điều tra kiến nghị tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.