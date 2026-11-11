Lấp khoảng trống tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cảng biển

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) "Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế", trong đó đề xuất xây dựng một tiêu chuẩn riêng dành cho kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

Dự thảo TCVN: Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép nhằm thiết lập cơ sở pháp lý và kỹ thuật đồng bộ, thống nhất các nguyên tắc thiết kế với những phần còn lại trong bộ tiêu chuẩn chung (Ảnh minh hoạ).

Dự thảo quy định các yêu cầu thiết kế đối với công trình bến cảng biển bằng bê tông cốt thép, áp dụng cho cả xây mới, cải tạo và nâng cấp. Trong đó, dự thảo xác lập các quy định chi tiết theo từng phương pháp thiết kế, từ đặc tính vật liệu cho tới việc xác định các giá trị giới hạn thiết kế…

Đồng thời, các yếu tố về tác động và ảnh hưởng của môi trường cũng được cụ thể hóa nhằm phục vụ công tác tính toán, thi công.

Theo cơ quan soạn thảo, hệ thống tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép (BTCT) cho các công trình thủy công (như cảng biển, cảng thủy nội địa, ụ khô, triền đà...) tại Việt Nam hiện vẫn đang trong quá trình kiện toàn và đồng bộ hóa.

Thực tiễn hoạt động tư vấn thiết kế thời gian qua cho thấy, các kỹ sư vẫn phải áp dụng đan xen giữa các TCVN chuyên ngành với việc linh hoạt vận dụng các tiêu chuẩn của lĩnh vực dân dụng hoặc cầu đường.

Dù đã có nhiều nỗ lực cập nhật, song việc thiếu một bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép tích hợp toàn diện các yếu tố tải trọng hàng hải đặc thù cùng điều kiện ăn mòn mặn phức tạp vẫn là một thách thức kỹ thuật không nhỏ.

Hiện nay, công tác thiết kế chủ yếu căn cứ theo TCVN 5574:2018 (Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế). Tuy nhiên, tiêu chuẩn này chủ yếu áp dụng cho công trình dân dụng và công nghiệp, chưa bao quát được các công trình thủy công cũng như kết cấu chịu tác động từ môi trường biển đặc thù.

Bên cạnh đó, TCVN 4116:1985 (Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế) dù vẫn được sử dụng nhưng đã có tuổi đời gần 40 năm. Tiêu chuẩn này được biên soạn theo phương pháp luận cũ của Nga, do đó không còn phù hợp với các nguyên tắc thiết kế đương đại.

Trước thực tế đó, cơ quan soạn thảo khẳng định việc biên soạn và ban hành TCVN "Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế - Phần 11: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép" là hết sức cần thiết.

Tiêu chuẩn này sẽ thiết lập cơ sở pháp lý và kỹ thuật đồng bộ, thống nhất các nguyên tắc thiết kế với những phần còn lại trong bộ tiêu chuẩn chung. Đồng thời, tạo điều kiện tiếp cận các phương pháp thiết kế tiên tiến dựa trên trạng thái giới hạn, có xét đầy đủ đến các yếu tố ăn mòn môi trường biển, tải trọng va tàu, tác động sóng và động đất.

Việc thay thế các tiêu chuẩn cũ không chỉ đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế, mà còn tạo thuận lợi cho các đơn vị tư vấn thiết kế, kiểm định, thẩm tra và cơ quan quản lý nhà nước trong việc áp dụng thống nhất các quy chuẩn kỹ thuật. Qua đó, nâng cao chất lượng quản lý và gia tăng tuổi thọ cho các công trình cảng biển.