Lập kèo góp vốn đầu tư dược phẩm, thiết bị y tế, người phụ nữ ở Hà Nội chiếm đoạt 4 tỷ đồng
Ngày 27/11, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Tố Tâm (SN 1974, trú tại xã Gia Lâm) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu điều tra, vụ án liên quan đến hành vi kêu gọi góp vốn đầu tư vào lĩnh vực thuốc, dược phẩm và thiết bị y tế. Hoạt động kêu gọi góp vốn này xảy ra trong giai đoạn 2021–2024 trên địa bàn TP Hà Nội, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra vụ án, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tố Tâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Để công tác điều tra, làm rõ toàn diện các tình tiết liên quan và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho các cá nhân trong vụ việc, Công an TP Hà Nội đề nghị những ai bị Nguyễn Thị Tố Tâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cũng như những ai phát sinh lợi nhuận trong việc giao dịch tiền với Nguyễn Thị Tố Tâm liên hệ ngay với đơn vị này để phối hợp giải quyết.
Hiện vụ án đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lap-keo-gop-von-dau-tu-duoc-pham-thiet-bi-y-te-nguoi-phu-nu-o-ha-noi-chiem-doat-4-ty-dong-post369068.html