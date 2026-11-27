​Theo tài liệu điều tra, vụ án liên quan đến hành vi kêu gọi góp vốn đầu tư vào lĩnh vực thuốc, dược phẩm và thiết bị y tế. Hoạt động kêu gọi góp vốn này xảy ra trong giai đoạn 2021–2024 trên địa bàn TP Hà Nội, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Tố Tâm - Ảnh: Công an TP Hà Nội.

​Quá trình điều tra vụ án, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tố Tâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

​Để công tác điều tra, làm rõ toàn diện các tình tiết liên quan và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho các cá nhân trong vụ việc, Công an TP Hà Nội đề nghị những ai bị Nguyễn Thị Tố Tâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cũng như những ai phát sinh lợi nhuận trong việc giao dịch tiền với Nguyễn Thị Tố Tâm liên hệ ngay với đơn vị này để phối hợp giải quyết.

​Hiện vụ án đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.