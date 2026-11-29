Ghi nhận của PV Báo Xây dựng tại Hào thành cổ Vinh (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) ngày 27/11 cho thấy, hệ thống hạ tầng bờ kè, đường giao thông hai bên hào đã được đầu tư xây dựng khang trang. Tuy nhiên nước dưới hào đen kịt, bốc mùi hôi thối khó chịu. Tại nhiều vị trí, rác sinh hoạt nổi sình trên mặt nước.

Nước dưới Hào thành cổ Vinh đen kịt.

Bà Nguyễn Thị Loan (65 tuổi, trú ở khối 1 Cửa Nam, phường Thành Vinh) cho biết: Tình trạng nước đen bốc mùi hôi thối diễn ra từ lâu. Nhân viên môi trường thường xuyên thu gom, vớt rác thải nhưng mùi không hết được. Bà nói người dân rất mong cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp khắc phục triệt để.

Nước đen kịt, rác và bùn gây mùi hôi thối nồng nặc.

Ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết: Địa phương đã nhận được phản ánh của cử tri và người dân.

Cách đây khoảng 1 tháng, UBND phường đó văn bản báo cáo lên Sở Xây dựng, đề nghị khảo sát thực tế để sớm có phương án xử lý.

Theo ông Diệu, giải pháp cấp bách trước mắt để giảm mùi hôi là phải nạo vét lượng bùn thải đã tích tụ dưới lòng hào thành.

Bùn lắng lại tạo thành gò nhỏ.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, Sở đã nắm được thông tin về tình trạng ô nhiễm tại hào thành.

Hiện phòng chuyên môn đang kiểm tra, nghiên cứu lại dự án cải tạo, nạo vét trước đây của thành phố Vinh cũ. Từ đó có cơ sở để báo cáo UBND tỉnh xem xét đưa vào kế hoạch cải tạo, nạo vét vào đầu năm 2027.

Về mùi hôi thối, ông Hải cho chia sẻ: Việc xử lý rất khó bởi hiện tại hệ thống hào thành không chỉ tiêu thoát nước mưa mà còn có cả nước sinh hoạt trong dân chảy ra. Hiện, một số đơn vị của tỉnh đang triển khai một loạt cống thu gom nước thải để dẫn về trạm xử lý.

Sau khi hoàn thành, đảm bảo đồng bộ và thông suốt hệ thống thu gom và dẫn thải nước sinh hoạt của người dân, hy vọng các vùng trọng điểm sẽ khắc phục tình trạng ô nhiễm, mùi hôi thối.

Quần thể di tích Thành cổ Vinh (phường Thành Vinh, Nghệ An) được thiết kế theo hình lục giác và được xây dựng năm 1831. Hào bao quanh thành cổ có chu vi 2.520m; chiều sâu trung bình của hào là 3m, còn rộng lên đến 28m. Năm 2016, UBND TP Vinh (cũ) từng đầu tư gần 140 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện dự án cải tạo hào thành, gồm các hạng mục như nạo vét, xây kè, lắp đặt hệ thống thu gom nước thải, cây xanh và chiếu sáng. Đến năm 2018, dự án hoàn thành và từng giúp cảnh quan khu vực thay đổi rõ rệt.