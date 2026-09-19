Lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Phú Bài dự kiến đạt công suất 12 triệu hành khách/năm vào năm 2050. (Ảnh minh họa)

Bộ Xây dựng vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội đồng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn làm Chủ tịch.

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu Bộ trưởng Bộ Xây dựng thẩm định quy hoạch và thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị định số 205/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh.

Theo Báo cáo giữa kỳ do Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI) lập, phương án quy hoạch đang nghiên cứu xác định công suất Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đạt 4 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 12 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Kết quả dự báo cho thấy nhu cầu vận tải qua Phú Bài năm 2030 khoảng 3,89 triệu hành khách và 4.769 tấn hàng hóa; năm 2040 khoảng 8,45 triệu hành khách và 11.805 tấn hàng hóa; đến năm 2050 khoảng 11,56 triệu hành khách và 24.007 tấn hàng hóa. Dự báo này đã tính đến tác động của đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với giả định tuyến đường sắt được hoàn thành và khai thác trong giai đoạn 2040-2045.

Về hạ tầng, đến năm 2030, đường cất hạ cánh 09/27 hiện hữu được đề xuất kéo dài lên 3.600 m, rộng 45 m; đồng thời bổ sung đường lăn song song. Đến năm 2050, Cảng được đề xuất khai thác 2 đường cất hạ cánh, trong đó đường thứ hai có kích thước 3.200 x 45 m.

Phương án nhà ga được tư vấn kiến nghị bố trí nhà ga T3 mới về phía Đông nhà ga T2. Đến năm 2050, T2 tiếp tục khai thác với công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm, trong khi T3 có công suất thiết kế 7 triệu hành khách/năm, đưa tổng công suất hai nhà ga lên tối thiểu 12 triệu hành khách/năm.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện quy hoạch đến năm 2050 được khái toán khoảng 22.188 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn đến năm 2030 cần khoảng 9.261 tỷ đồng; giai đoạn đến năm 2050 cần khoảng 12.927 tỷ đồng.