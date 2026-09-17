Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ

Theo quyết định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn.

Theo hồ sơ, giai đoạn 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được quy hoạch đạt công suất 2,5 triệu hành khách/năm và 30 nghìn tấn hàng hóa/năm.

Các thành viên Hội đồng là đại diện của nhiều bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan, gồm: Quốc phòng; Công an; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND thành phố Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo các Tổng công ty: Quản lý bay Việt Nam; Cảng hàng không Việt Nam; Hàng không Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam - cơ quan lập quy hoạch được giao mời 2 chuyên gia trong lĩnh vực hàng không dân dụng tham gia phản biện. Đồng thời, chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho các thành viên Hội đồng thẩm định trong quá trình làm việc và bảo đảm các điều kiện công tác, kinh phí hoạt động của Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 205 ngày 15/6/2026 của Chính phủ về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh.

Theo hồ sơ, trong thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được quy hoạch đạt cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO); công suất 2,5 triệu hành khách/năm và 30 nghìn tấn hàng hóa/năm; có đủ năng lực khai thác loại tàu bay code C như A320, A321... và tàu bay code E như B777, B747… cùng các loại tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được định hướng đáp ứng công suất 4,5 triệu hành khách/năm và 70 nghìn tấn hàng hóa/năm.