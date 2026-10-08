Lập Hội đồng thẩm định nhà nước với báo cáo về dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1948/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03), đoạn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng. Hai Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tư pháp và lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước đối với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên

Rà soát toàn diện tính khả thi của dự án

Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án theo quy định, trong đó tập trung đánh giá sự cần thiết đầu tư, quy mô, tổng mức đầu tư, khả năng cân đối vốn và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, các nội dung liên quan đến cơ sở pháp lý, cơ quan chủ quản, phương án đầu tư và tính khả thi của dự án sẽ được xem xét, đánh giá trong quá trình thẩm định.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Sơn La, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 182 km, đi qua 17 xã, phường. Điểm đầu giao Quốc lộ 43 tại phường Vân Sơn, kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; điểm cuối tại ranh giới tỉnh Sơn La - Điện Biên, kết nối với tuyến đường hướng tới Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Dự án được đề xuất đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 59.588 tỷ đồng, dự kiến sử dụng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương trong giai đoạn 2026-2030.

Việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước là bước quan trọng để đánh giá toàn diện hồ sơ dự án trước khi thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình quyết định chủ trương đầu tư. Hội đồng được giao thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 19/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 của Chính phủ.

Chính phủ yêu cầu quá trình thẩm định phải được thực hiện chặt chẽ, khách quan, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tiêu cực. Báo cáo thẩm định phải làm rõ hồ sơ dự án đã đủ hoặc chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.