Theo quyết định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn.

Theo hồ sơ quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân được định hướng đạt công suất 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và nâng công suất lên 7 triệu hành khách/năm vào năm 2050 (ảnh minh họa).

Các thành viên Hội đồng là đại diện của nhiều bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan, gồm: Quốc phòng; Công an; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo các Tổng công ty: Quản lý bay Việt Nam; Cảng hàng không Việt Nam; Hàng không Việt Nam; Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 205 ngày 15/6/2026 của Chính phủ về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định được phép sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Cục Hàng không Việt Nam - cơ quan lập quy hoạch được giao cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho các thành viên Hội đồng thẩm định trong quá trình làm việc và bảo đảm các điều kiện công tác, kinh phí hoạt động của Hội đồng.

Cơ quan này cũng có trách nhiệm mời 2 chuyên gia trong lĩnh vực hàng không dân dụng tham gia phản biện.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo Bộ Xây dựng về hồ sơ lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo hồ sơ quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân được đặt tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa.

Trong thời kỳ 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp I.

Công suất khai thác dự kiến đạt 2 triệu hành khách/năm và 6.500 tấn hàng hoá/năm; có đủ năng lực khai thác loại tàu bay A320/A321, B747, B777 và tương đương.

Đáng chú ý, trong giai đoạn này, hồ sơ đề xuất tiếp tục sử dụng đường cất hạ cánh hiện hữu (đường cất hạ cánh số 1) kích thước 3.200m x 50m; đồng thời, xây dựng đường cất hạ cánh số 2, kích thước 3.800m x 45m, song song và cách đường cất hạ cánh số 1 khoảng 360m về phía Đông Bắc.

Hệ thống đường lăn cũng được đề xuất đầu tư đồng bộ, gồm 1 đường lăn song song nằm giữa hai đường cất hạ cánh, chiều dài 4.100m; bốn đường lăn thoát nhanh nối từ đường cất hạ cánh số 2 vào đường lăn song song; cùng các đường lăn nối giữa đường cất hạ cánh số 2 với đường lăn song song và giữa đường lăn song song với đường cất hạ cánh số 1.

Các đường lăn có chiều rộng 23m, lề vật liệu rộng 7,5m mỗi bên, đáp ứng yêu cầu khai thác tàu bay code E.

Đối với sân đỗ tàu bay được quy hoạch với khoảng 11 vị trí đỗ code C hoặc phương án kết hợp một vị trí code E và 9 vị trí code C. Nhà ga hành khách cũng được quy hoạch với công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân được định hướng nâng công suất lên 7 triệu hành khách/năm và 23.000 tấn hàng hóa/năm.

Hệ thống đường cất hạ cánh và đường lăn được giữ nguyên theo quy hoạch giai đoạn trước. Trọng tâm phát triển hạ tầng trong giai đoạn này là mở rộng sân đỗ tàu bay và nhà ga hành khách, đáp ứng nhu cầu khai thác tăng lên.

Cụ thể, tổng số vị trí đỗ tàu bay dự kiến khoảng 20 vị trí code C hoặc phương án kết hợp 4 vị trí code E và 12 vị trí code C.

Nhà ga hành khách cũng được định hướng mở rộng, nâng công suất khai thác lên khoảng 7 triệu hành khách/năm.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đề xuất gần 845ha.