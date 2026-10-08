Lập hồ sơ xử phạt một trường hợp nhập cảnh trái phép

Công an xã Nam An Phụ làm việc với N.T.H. để làm rõ hành vi nhập cảnh trái phép.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và cư trú, Công an xã Nam An Phụ phát hiện N.T.H. (SN 1984, trú tại thôn Xạ Sơn, xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng) có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Làm việc với cơ quan Công an, N.T.H. khai nhận đã xuất cảnh sang Trung Quốc lao động từ năm 2004. Đến tháng 10/2026, người này nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua khu vực TP Quảng Ninh, sau đó trở về địa phương ngày 5/10/2026.

Công an xã Nam An Phụ đã xác minh, làm rõ vụ việc, phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng củng cố tài liệu, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.H. về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định.

Qua vụ việc, Công an xã Nam An Phụ khuyến cáo người dân thực hiện đầy đủ thủ tục khi xuất cảnh, nhập cảnh hoặc đi lao động ở nước ngoài; không qua lại biên giới trái phép bằng đường mòn, lối mở.

Người dân khi phát hiện hành vi tổ chức, môi giới, lôi kéo xuất cảnh, nhập cảnh trái phép cần kịp thời thông tin cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.