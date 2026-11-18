Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Nghị định số 412/2026/NĐ-CP ngày 14/11/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hoạt động kiểm định môi trường về nước thải của lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Bộ Công an

Không đăng ký môi trường bị phạt tiền từ 20 triệu đến 70 triệu đồng

Theo Nghị định, dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định, khi triển khai thi công dự án đầu tư hoặc đi vào vận hành có vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng đăng ký môi trường tại Ủy ban nhân dân cấp xã có hành vi không thu gom, quản lý, xử lý nước thải, bụi, khí thải; không kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ nhiệt theo quy định;

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký môi trường tại Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định;

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng đăng ký môi trường tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có hành vi không thu gom, quản lý, xử lý nước thải, bụi, khí thải; không kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ nhiệt theo quy định;

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký môi trường tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định.

Không vận hành thường xuyên công trình bảo vệ môi trường bị phạt tới 600 triệu đồng

Cũng theo Nghị định, Dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà có tiêu chí tương đương thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi triển khai thi công dự án đầu tư hoặc vận hành chính thức có vi phạm về bảo vệ môi trường, bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không rà soát công trình, thiết bị xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm hoặc không cải tạo, nâng cấp công trình xử lý chất thải theo quy định trong trường hợp báo cáo số liệu không đúng thực tế ô nhiễm hoặc có vi phạm về hành vi xả nước thải, bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; không thực hiện việc khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra;

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không có công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung theo quy định;

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định;

Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng đối với hành vi không vận hành hoặc không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường;

Phạt tiền từ 600.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng đối với hành vi không có công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định; xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý hoặc xả chất thải sau xử lý không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường.