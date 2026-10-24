Lập đường dây nóng để xử lý sự cố liên quan đến UAV tại Sân bay Long Thành

Cảng hàng không quốc tế Long Thành phối hợp cơ quan chức năng phường Long Thành lập đường dây thường trực xử lý sự cố liên quan UAV tại Sân bay Long Thành. Ảnh tư liệu

Cụ thể, rút kinh nghiệm từ Sân bay Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng), Sân bay Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) và Sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ phối hợp với UBND phường, Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Thành lập đường dây thường trực 24/24h để kịp thời xử lý ngay khi phát sinh các sự cố liên quan đến UAV.

Theo đó, UBND phường Long Thành sẽ chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Thành, Cảng vụ Hàng không miền Nam và Cảng hàng không quốc tế Long Thành thiết lập đầu mối, số điện thoại trực 24/24h để thông tin ngay khi phát hiện UAV hoạt động trong khu vực. Đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Thành và cơ quan có thẩm quyền rà soát, nắm tình hình hoạt động UAV trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ. Việc thu thập, lập, quản lý hoặc chia sẻ thông tin về tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện khi có căn cứ pháp luật, đúng mục đích và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

UBND phường Long Thành sẽ chủ trì tuyên truyền quy định kiểm soát hoạt động UAV đến khu dân cư, trường học, cơ sở kinh doanh thiết bị bay. Thực hiện vận động nhân dân báo tin khi phát hiện UAV hoạt động gần khu vực sân bay, duy trì thường xuyên.

Trước đó, vào ngày 23-10, UBND phường Long Thành và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã ký kết quy chế phối hợp, tập trung bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, ứng phó sự cố và chuẩn bị các điều kiện đưa Sân bay Long Thành vào khai thác. Theo đó, sau khi ký kết quy chế phối hợp, cơ quan chức năng phường Long Thành sẽ lập danh sách tổ chức, cá nhân sở hữu UAV trên địa bàn.

Đối với công tác bảo đảm an toàn khu vực tiếp cận đường cất hạ cánh ngoài ranh giới Sân bay Long Thành, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý việc lắp đặt, sử dụng đèn laser, đèn công suất lớn trong phạm vi bán kính 18,5km từ điểm quy chiếu sân bay (ARP). Cùng với đó, phối hợp rà soát, xử lý các bãi tập kết vật liệu, công trường, bãi rác tự phát và các cơ sở gây khói, bụi làm giảm tầm nhìn trong khu vực tiếp cận hai đầu đường cất hạ cánh.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ cung cấp cho UBND phường Long Thành sơ đồ các vùng ảnh hưởng của đèn laser, đèn công suất lớn theo quy định tại Nghị định số 205/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh. Trên cơ sở đó, UBND phường Long Thành tiếp nhận sơ đồ vùng ảnh hưởng đèn laser, đèn công suất lớn để phổ biến đến các hộ dân, cơ sở kinh doanh, tổ chức sự kiện ngoài trời trên địa bàn. Đồng thời, quản lý việc lắp đặt, sử dụng đèn laser, đèn công suất lớn trong phạm vi địa giới phường theo quy định.

Cùng với đó, UBND phường Long Thành sẽ chủ trì, phối hợp với Công an phường Long Thành, Cảng vụ Hàng không miền Nam và Cảng hàng không quốc tế Long Thành tổ chức rà soát, lập danh sách các bãi tập kết vật liệu, công trường, bãi rác tự phát tại khu vực giáp ranh hàng rào; các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây khói, bụi làm giảm tầm nhìn trong khu vực tiếp cận hai đầu đường cất hạ cánh, làm cơ sở xử lý theo quy định.