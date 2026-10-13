Lắp điện mặt trời 30 triệu đồng: Dùng bao nhiêu điện mới đáng đầu tư?

Theo thông tin đăng ngày 18-5-2026 trên Cổng thông tin Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEC), dựa trên khuyến nghị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), các hộ có tiền điện từ 800.000 đồng/tháng có thể xem xét lắp điện mặt trời mái nhà.

Cụ thể, hộ sử dụng khoảng 300-500 kWh/tháng, tương ứng tiền điện 800.000-1,5 triệu đồng, có thể cân nhắc hệ thống công suất 2-3 kWp, sản lượng tham khảo 250-350 kWh/tháng. Thời gian hoàn vốn được ước tính khoảng 5-6 năm.

Ngoài cân đối mức tiêu thụ điện hàng tháng, các gia đình cũng cần cân nhắc đến thời gian sử dụng điện để quyết định có nên lắp điện mặt trời mái nhà nhằm tối ưu chi phí. Ảnh: Phương Vi

Với hộ tiêu thụ 500-800 kWh/tháng, tiền điện khoảng 1,5-2,5 triệu đồng, hệ thống công suất 3-5 kWp có thể tạo ra 400-650 kWh/tháng, thời gian hoàn vốn ước tính 4-5 năm. Các hộ dùng 800-1.200 kWh/tháng có thể xem xét hệ thống 5-7 kWp, với thời gian hoàn vốn khoảng 3,5-4,5 năm.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), điện mặt trời phát chủ yếu vào ban ngày, trong khi nhiều gia đình sử dụng điện nhiều vào buổi tối. Vì vậy, hiệu quả tiết kiệm phụ thuộc đáng kể vào khả năng sử dụng trực tiếp lượng điện được tạo ra.

Những hộ thường xuyên sử dụng điều hòa, máy bơm nước, máy giặt hoặc thiết bị điện vào ban ngày có điều kiện tận dụng nguồn điện mặt trời tốt hơn. Ngược lại, nếu nhà thường xuyên vắng người ban ngày, phần điện phát ra có thể không được sử dụng hết, khiến hiệu quả kinh tế giảm.

EVN cũng khuyến nghị người dân không lựa chọn công suất chỉ dựa vào diện tích mái hoặc mức tiền đầu tư. Cần xem xét hóa đơn điện trong 6-12 tháng, thời điểm sử dụng điện, hướng mái, tình trạng che bóng và khả năng đấu nối.

Với ngân sách khoảng 30 triệu đồng, người dân cần yêu cầu đơn vị cung cấp báo giá chi tiết, làm rõ số lượng tấm pin, công suất hệ thống, bộ inverter, thiết bị bảo vệ, chi phí lắp đặt và bảo hành. Đặc biệt, cần xác định báo giá có bao gồm pin lưu trữ hay không.

Pin lưu trữ giúp chuyển một phần điện dư ban ngày sang buổi tối nhưng làm tăng chi phí đầu tư. Do đó, không phải hộ gia đình nào cũng cần lắp thiết bị này ngay từ đầu.

Để ước tính thời gian hoàn vốn, có thể lấy tổng chi phí đầu tư chia cho số tiền điện tiết kiệm thực tế mỗi năm. Chẳng hạn, nếu hệ thống 30 triệu đồng giúp tiết kiệm 500.000 đồng/tháng, số tiền tiết kiệm tương đương 6 triệu đồng/năm và thời gian hoàn vốn lý thuyết là 5 năm. Nếu chỉ tiết kiệm 250.000 đồng/tháng, thời gian này tăng lên 10 năm. Phép tính chưa bao gồm chi phí bảo trì, thay thế thiết bị và các yếu tố làm thay đổi sản lượng điện.

Khảo sát đúng nhu cầu, chọn công suất phù hợp và tính toán thời gian hoàn vốn trên cơ sở tiết kiệm thực tế sẽ giúp hạn chế rủi ro khi đầu tư.