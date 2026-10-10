Lắp đèn chớp nháy gây chói mắt, tài xế xe bán tải ở Đà Nẵng bị phạt, trừ điểm GPLX

Ngày 10/10, Trạm CSGT Thăng Bình, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông P.P.H (SN 1994, trú tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) về hành vi điều khiển xe lắp thêm đèn trên nóc xe.

Đèn lắp trên nóc xe bán tải nháy liên tục gây chói mắt người đi đường.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh ô tô bán tải BKS 43B-667.67 lưu thông trên đường bê tông dân sinh thuộc tổ dân phố Ngọc Bình (phường Điện Bàn Đông) lắp dàn đèn trên nóc xe và nháy liên tục trong quá trình di chuyển gây chói mắt người tham gia giao thông khác.

Đoạn clip nhận nhiều bình luận bức xúc từ người dân vì hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an toàn giao thông của tài xế xe bán tải.

Clip đèn xe bán tải chớp nháy liên tục khi chạy trên đường

Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, Trạm CSGT Thăng Bình, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Điện Bàn Đông mời chủ xe bán tải là ông P.P.H lên làm việc.

Qua xác minh, chủ phương tiện đã thừa nhận chính là người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm vào lúc 21h ngày 8/10.

Căn cứ kết quả xác minh, Trạm CSGT Thăng Bình đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông P.P.H về hành vi vi phạm nêu trên.

Các hành vi vi phạm được xử lý theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị địnhsố 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ.

Theo đó, tài xế bị phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng, trừ hai điểm giấy phép lái xe theo quy định và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tháo đèn trên nóc trả lại hiện trạng xe như ban đầu.