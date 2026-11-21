Lâu nay, thị trường trong nước hoàn toàn thiếu vắng một bộ tiêu chí kỹ thuật mang tính định lượng về nội dung và bản chất để phân định rạch ròi thế nào là sản phẩm sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: VK.

Trong nhiều năm qua, hệ thống pháp luật về xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam chủ yếu tập trung điều chỉnh lĩnh vực xuất nhập khẩu và phục vụ ưu đãi thuế quan thông qua Nghị định số 31/2018/NĐ-CP.

Đối với thị trường nội địa, các quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa mới chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh yếu tố hình thức. Thị trường trong nước hoàn toàn thiếu vắng một bộ tiêu chí kỹ thuật mang tính định lượng về nội dung và bản chất để phân định rạch ròi thế nào là sản phẩm sản xuất tại Việt Nam.

CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG "MƯỢN DANH" XUẤT XỨ

Theo ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), chính khoảng trống pháp lý này đã dẫn đến thực trạng một số mặt hàng nhập khẩu nguyên chiếc hoặc sử dụng linh kiện ngoại, dù chỉ trải qua những khâu gia công, lắp ráp hay đóng gói đơn giản trong nước nhưng vẫn tự ý dán nhãn xuất xứ Việt Nam.

Khi thiếu đi một thước đo chuẩn mực, các cơ quan chức năng thường gặp nhiều lúng túng trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm, trong khi cộng đồng doanh nghiệp đầu tư sản xuất bài bản, chân chính lại chịu thiệt hại nặng nề về uy tín.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương.

Nghị định số 384/2026/NĐ-CP đã hoàn thiện mảnh ghép kỹ thuật còn thiếu cho hệ thống pháp luật thương mại nội địa. Lần đầu tiên, doanh nghiệp có trong tay bộ tiêu chí định lượng minh bạch bao gồm tiêu chí xuất xứ thuần túy, chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp bốn số và hàm lượng giá trị Việt Nam đạt tối thiểu 30%. Đây là căn cứ pháp lý vững chắc để các nhà sản xuất thực hiện đúng nghĩa vụ ghi nhãn, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin chính xác của người tiêu dùng, qua đó củng cố niềm tin vững chắc vào Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Từ thực tiễn bức thiết đó, Nghị định số 384/2026/NĐ-CP được xây dựng và ban hành nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm mà Quốc hội giao tại Nghị quyết số 109/2023/QH15 về việc khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chí xác định sản phẩm của Việt Nam, ngăn chặn hiệu quả nạn hàng giả, hàng nhái.

Xuyên suốt quá trình soạn thảo, cơ quan quản lý quán triệt nghiêm túc quan điểm không đặt thêm thủ tục hành chính hay phát sinh giấy phép con, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Phân tích sâu hơn về ý nghĩa chiến lược của Nghị định số 384/2026/NĐ-CP, ông Nguyễn Anh Sơn nhấn mạnh văn bản này đã hoàn thiện mảnh ghép kỹ thuật còn thiếu cho hệ thống pháp luật thương mại nội địa. Lần đầu tiên, doanh nghiệp có trong tay bộ tiêu chí định lượng minh bạch bao gồm tiêu chí xuất xứ thuần túy, chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp bốn số và hàm lượng giá trị Việt Nam đạt tối thiểu 30%. Đây là căn cứ pháp lý vững chắc để các nhà sản xuất thực hiện đúng nghĩa vụ ghi nhãn, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin chính xác của người tiêu dùng, qua đó củng cố niềm tin vững chắc vào Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

TỰ KÊ KHAI, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM

Điểm đáng chú ý nhất trong phương thức quản lý của Nghị định số 384/2026/NĐ-CP là việc vận hành cơ chế tự nguyện, tự kê khai và tự chịu trách nhiệm. Theo đó, doanh nghiệp không phải thực hiện bất kỳ thủ tục xin cấp phép nào, mà chủ động rà soát quy trình sản xuất của mình dựa trên bộ tiêu chí định lượng để thực hiện dán nhãn. Song hành với quyền tự chủ này là nghĩa vụ lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng minh xuất xứ trong thời hạn 5 năm, bao gồm hóa đơn, chứng từ đầu vào và quy trình sản xuất để phục vụ công tác thanh tra, hậu kiểm đột xuất từ phía cơ quan chức năng.

Đối với nhóm hàng hóa không thuần túy có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, quy định mới yêu cầu sản phẩm phải đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa cấp bốn số hoặc đạt hàm lượng giá trị Việt Nam tối thiểu 30% tính trên giá xuất xưởng.

Đặc biệt, nhằm khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuỗi cung ứng cắm rễ sâu tại thị trường trong nước, Nghị định quy định, các chi phí nghiên cứu và phát triển, thiết kế bo mạch, phát triển phần mềm cũng như kiểm thử sản phẩm được thực hiện tại Việt Nam sẽ được cộng trực tiếp vào tỷ lệ hàm lượng giá trị Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Điều 7 của Nghị định quy định loại trừ thẳng thắn các công đoạn gia công, chế biến đơn giản. Những thao tác mang tính chất sơ chế, bảo quản, lau chùi, phân loại, dán nhãn hay đóng gói đơn thuần sẽ tuyệt đối không được công nhận xuất xứ Việt Nam. Quy định này được kỳ vọng sẽ chặn đứng tận gốc tình trạng lập lờ đánh lận con đen, mượn danh hàng Việt để trục lợi.

Nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp tránh được những cú sốc về mặt tài chính và không bị gián đoạn hoạt động kinh doanh khi quy định mới có hiệu lực, Điều 12 của Nghị định đã thiết kế lộ trình chuyển tiếp bao bì kéo dài 12 tháng hết sức linh hoạt. Toàn bộ vỏ bao bì và nhãn mác đã được in sẵn trước mốc thời gian ngày 01/01/2027 sẽ được phép tiếp tục sử dụng để đóng gói cho đến hết vòng đời sản phẩm hoặc hết hạn sử dụng ghi trên bao bì.

Để tận dụng tối đa sự thuận lợi này và tuân thủ đúng pháp luật, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu khuyến nghị các doanh nghiệp cần bắt tay ngay vào việc rà soát lại toàn bộ mã số nguyên liệu đầu vào, lập bảng kê chi tiết giá thành sản xuất nhằm bảo đảm đạt ngưỡng hàm lượng giá trị hoặc chuyển đổi mã số theo quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị sản xuất phải khẩn trương chuẩn hóa hệ thống lưu trữ chứng từ điện tử hoặc bản in sao cho khớp đúng tuyệt đối với sổ sách kế toán, đồng thời kiểm kê lượng bao bì tồn kho để có kế hoạch chuyển đổi mẫu nhãn mác mới phù hợp.

HẬU KIỂM DỰA TRÊN RỦI RO VÀ ĐỒNG HÀNH "CẦM TAY CHỈ VIỆC"

Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đồng nghĩa với việc đặt trọng tâm vào công tác giám sát thực thi sau khi hàng hóa đã lưu thông trên thị trường. Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật nhưng vẫn giữ vững môi trường kinh doanh thông thoáng, Cục Xuất nhập khẩu xác định sẽ triển khai đồng bộ hai nhóm giải pháp lớn từ nay cho đến thời điểm Nghị định chính thức có hiệu lực.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ Công Thương đang đẩy mạnh số hóa thông tin tập trung thông qua việc vận hành Cổng thông tin điện tử chuyên trang về xuất xứ hàng hóa nội địa.

Cùng với đó, cơ quan quản lý sẽ phát hành bộ Sổ tay hướng dẫn dưới cả hình thức bản in truyền thống lẫn sách điện tử, cung cấp sẵn các biểu mẫu kê khai, công thức tính toán hàm lượng giá trị Việt Nam cùng những ví dụ thực tiễn sát sườn cho từng ngành hàng cụ thể.

Công tác tuyên truyền cũng được triển khai theo phương châm “cầm tay chỉ việc” thông qua chuỗi hội nghị tập huấn chuyên sâu tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam với sự phối hợp chặt chẽ của các Sở Công thương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các hiệp hội ngành hàng.

Về công tác kiểm soát thị trường, Cục trưởng Nguyễn Anh Sơn khẳng định cơ quan quản lý sẽ thiết lập cơ chế kết nối và chia sẻ dữ liệu liên ngành chặt chẽ giữa lực lượng quản lý thị trường toàn quốc và cơ quan Hải quan. Dữ liệu thông quan nguyên liệu nhập khẩu sẽ là cơ sở quan trọng để phân tích, đánh giá và xây dựng danh mục các mặt hàng tiềm ẩn rủi ro gian lận cao, từ đó tiến hành thanh tra, hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm. Mọi hành vi cố tình mượn danh xuất xứ hoặc thực hiện gia công đơn giản để lách luật đều sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Việc kết hợp hài hòa giữa cơ chế tạo thuận lợi tối đa cho người làm ăn chân chính với hàng rào hậu kiểm dựa trên quản lý rủi ro được kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch. Đây chính là nền tảng cốt lõi để hàng hóa sản xuất tại Việt Nam không ngừng gia tăng hàm lượng chất xám, nâng cao giá trị nội tại và khẳng định vị thế vững chắc của Thương hiệu Quốc gia ngay trên sân nhà.