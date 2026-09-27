Lấp đầy hố sụt lún tại xã Hiếu Giang hơn bằng 100 mét khối cát

>>> Hố sụt đất sâu 3m bất ngờ xuất hiện giữa khu dân cư

>>> Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo kiểm tra hố sụt lún tại xã Hiếu Giang

Đại diện lãnh đạo xã Hiếu Giang trực tiếp chỉ đạo, theo dõi việc đổ cát lấp đầy hố sụt tại tuyến đường liên xã An Mỹ-Bản Chùa - Ảnh: N.L

Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang Nguyễn Thanh Bắc thông tin, ngay sau khi đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xã Hiếu Giang đã khẩn trương huy động phương tiện, máy móc tiến hành đổ 10 xe cát, với tổng khối lượng hơn 100m3 để lấp đầy hố sụt.

Xã Hiếu Giang huy động máy móc, phương tiện và sử dụng 100m3 cát để lấp đầy hố sụt - Ảnh: N.L

Mặc dù hố sụt đã được lấp đầy bằng cát, tuy nhiên để bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, lắp đặt rào chắn và cảnh báo tại vị trí hố sụt, hạn chế phương tiện lưu thông và không để người dân đến gần khu vực sụt lún cho đến khi có đánh giá mức độ an toàn của cơ quan chuyên môn. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các phương án, giải pháp tổng thể để xử lý hiệu quả thực trạng sụt đất trên địa bàn xã.

Hố sụt đã lấp đầy cát và tiếp tục được theo dõi đến khi có đánh giá mức độ an toàn của cơ quan chuyên môn - Ảnh: N.L

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 22/9, sau một tiếng nổ lớn, người dân tại địa phương đã phát hiện hố sụt lún bất thường xuất hiện ngay mép đường liên xã An Mỹ-Bản Chùa. Khu vực xảy ra sụt lún nằm gần nơi sinh sống của khoảng 10 hộ dân.

Đáng chú ý, khoảng 3 năm trước, cách vị trí sụt lún hiện tại khoảng 100m cũng đã xuất hiện một hố sụt tương tự, có kích thước nhỏ hơn, sau đó địa phương đã xử lý bằng cách đổ đất lấp đầy.