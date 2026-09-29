Lắp đặt thiết bị Starlink tại các vùng lõm sóng viễn thông

Các đơn vị chức năng khảo sát vị trí lắp đặt thiết bị.

Trong 2 ngày (28 và 29/9), các đơn vị triển khai lắp đặt 9 bộ thiết bị đầu cuối thu phát vệ tinh Starlink Standard 4X. Trong đó, 4 bộ được lắp đặt tại các thôn, bản ở xã Trung Lý và Mường Lý; 5 bộ tại các cơ sở giáo dục công lập ở các xã Trung Lý, Quang Chiểu và Sơn Thủy.

Các điểm được lựa chọn để lắp đặt đều nằm trong những khu vực khó khăn về hạ tầng viễn thông, chất lượng kết nối Internet chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc tiếp cận thông tin và sử dụng các dịch vụ trên môi trường số.

Cán bộ VNPT Thanh Hóa thực hiện lắp đặt thiết bị tại vùng lõm sóng ở xã Quang Chiểu

Việc đưa Starlink vào sử dụng sẽ tạo điều kiện để người dân tiếp cận Internet, kịp thời nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; đồng thời phục vụ thông tin liên lạc, học tập, khai thác thông tin và các hoạt động chuyển đổi số.

Đây là giải pháp kết nối sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, nhằm cung cấp Internet băng rộng tại những khu vực chưa có hạ tầng viễn thông mặt đất đáp ứng yêu cầu.

Starlink được lắp đặt tại Trường Mầm non xã Sơn Thủy (điểm trường Mùa Xuân).

Trong thời gian vận hành, các đơn vị sẽ theo dõi chất lượng kết nối, số người, hộ dân thực tế thụ hưởng và tình trạng thiết bị để đánh giá hiệu quả.

Starlink được xác định là giải pháp kết nối tạm thời trong thời gian chờ hoàn thiện hạ tầng viễn thông mặt đất. Sau khi các khu vực được phủ sóng di động, thiết bị sẽ được xem xét điều chuyển đến những địa bàn còn lõm sóng khác, tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ Internet.