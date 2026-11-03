Lắp đặt máy khử rung tim tự động tại Trạm Y tế Ninh Sơn

Ngày 3-11, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa triển khai lắp đặt máy khử rung tim tự động (AED) tại Trạm Y tế Ninh Sơn (Cơ sở 1), xã Ninh Sơn. Đây là vị trí lắp đặt AED thứ 6 tại khu vực phía nam tỉnh và thứ 19 trên toàn tỉnh.

Lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa trao máy khử rung tim tự động cho Trạm Y tế Ninh Sơn (Cơ sở 1)

Việc trang bị máy AED tại trạm y tế cơ sở góp phần nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống cấp cứu ngừng tuần hoàn, giúp người bệnh có cơ hội được tiếp cận các biện pháp cấp cứu kịp thời ngay từ những phút đầu tiên. Đây là địa điểm thuận lợi trong việc hỗ trợ sơ cấp cứu tại cộng đồng.

Trong cấp cứu ngừng tuần hoàn, thời gian có ý nghĩa quyết định đến cơ hội sống của người bệnh. Vì vậy, việc nhận diện sớm tình trạng ngừng tuần hoàn, gọi cấp cứu 115, tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) và sử dụng máy AED kịp thời là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả cấp cứu. Việc tiếp tục mở rộng các điểm lắp đặt AED tại cơ sở y tế góp phần từng bước xây dựng mạng lưới cấp cứu ngừng tuần hoàn tại cộng đồng, nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ, hướng đến xây dựng cộng đồng an toàn.