Lắp đặt hơn 120 biển cấm flycam, đảm bảo an toàn cho Sân bay Cà Mau

Các biển báo được lắp đặt tại 14 xã, phường thuộc phạm vi cấm bay và hạn chế bay của Sân bay Cà Mau.

Trong đó, tập trung nhiều nhất tại 4 phường trung tâm gồm: Tân Thành, An Xuyên, Hoà Thành, Phường Lý Văn Lâm; cùng 10 xã gồm: Xã Lương Thế Trân, Xã Hồ Thị Kỷ, Xã Trần Văn Thời, Tân Lộc, Khánh An, Khánh Bình, Đá Bạc, Phong Thạnh, Định Thành và An Trạch.

Biển báo cấm flycam được bố trí tại các vị trí dễ quan sát, vừa bảo đảm công tác tuyên truyền vừa giữ mỹ quan đô thị.

Để kiểm soát chặt chẽ các hoạt động bay tự phát ảnh hưởng đến khu vực tĩnh không của sân bay, các biển báo được bố trí ở những vị trí người dân dễ quan sát, đồng thời vẫn bảo đảm mỹ quan đô thị.

Đáng chú ý, một số biển báo còn tích hợp mã QR cho phép người dân quét mã để tra cứu chi tiết danh mục khu vực cấm bay, các quy định pháp luật liên quan và cẩm nang tuyên truyền.

Người dân có thể quét mã QR tích hợp trên biển báo để tra cứu nhanh các quy định và thông tin khu vực cấm bay.

Việc sử dụng flycam, thiết bị bay không người lái không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng và an toàn hàng không. Do đó, các tổ chức, cá nhân trước khi vận hành thiết bị bay phục vụ công việc cần tìm hiểu kỹ các quy định để không vi phạm.

Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ, đối với các hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động sử dụng các thiết bị bay không người lái chưa được cấp phép, bay sai quy định, tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 40 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự./.