Lắp đặt hoàn thiện đèn tín hiệu tuyến tránh quốc lộ sau phản ánh của Báo Nhân Dân

Lắp đặt hoàn thiện hệ thống đèn tín hiệu và đang vận hành thử. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ngày 15/9, ghi nhận của phóng viên, tuyến tránh nêu trên đã được cho thiết kế lắp mới các trụ đèn tín hiệu giao thông; lắp mới các tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông chính và phụ.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã cho tháo dỡ các trụ đèn chóp vàng trên nút giao; tháo dỡ, thu hồi đảo phân luồng bằng nhựa hiện hữu; bố trí vạch sơn, biển báo bảo đảm an toàn giao thông theo quy định.

Tổng mức đầu tư xây dựng dự án, giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng gần 1 tỷ đồng, bao gồm các chi phí: xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng… từ nguồn vốn kinh phí bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ) năm 2026 do Ban An toàn giao thông tỉnh quản lý.

Em L.T.A.T., ngụ xã Phong Mỹ cho biết: “Trước đây em và nhiều người trong xóm đã từng phản ánh tình trạng tuyến tránh Quốc lộ 30 và tuyến Quốc lộ 30 cũ không có đèn tín hiệu giao thông dẫn đến xảy ra các vụ va chạm hoặc sắp xảy ra các vụ tai nạn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Sau khi có đèn tín hiệu giao thông, em nhận thấy các xe đi lại an toàn, không lộn xộn, không nguy hiểm do tránh xe như trước nữa”.

Các đèn tín hiệu giao thông sau khi được lắp đặt, bước đầu đã giúp phương tiện lưu thông di chuyển ổn định tại nút giao tuyến tránh Quốc lộ 30-Quốc lộ 30 cũ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, ngày 28/8/2026, Ban Quản lý bảo trì xây dựng Đồng Tháp (thuộc Sở Xây dựng) ban hành thông báo về việc khởi công xây dựng công trình: Cải tạo, tổ chức giao thông nút giao tuyến tránh Quốc lộ 30-Quốc lộ 30 cũ với thời gian thi công 45 ngày.

Tuy nhiên, với tính chất cấp thiết bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, Ban Quản lý bảo trì xây dựng Đồng Tháp đã phối hợp chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thi công, nên đến nay đã lắp đặt hoàn thiện hệ thống đèn tín hiệu và đang vận hành thử, công trình đã vượt tiến độ.

Trong thời gian chạy thử, nếu tình hình giao thông tại nút ổn định thì sẽ tiến hành nghiệm thu; nếu cần điều chỉnh thời gian giữa các pha đèn thì sẽ điều chỉnh cho phù hợp giao thông thực tế.

Trước đó, vào ngày 20/4, Báo Nhân Dân có bài “Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến tránh Quốc lộ 30”, phản ánh gần cầu Phong Mỹ (xã Phong Mỹ) có vị trí giao nhau giữa tuyến tránh Quốc lộ 30 và tuyến Quốc lộ 30 cũ không có đèn tín hiệu giao thông dẫn đến xảy ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông.

Sau phản ánh, ngày 21/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện cải tạo, tổ chức giao thông nút giao tuyến tránh Quốc lộ 30-Quốc lộ 30 cũ thuộc xã Phong Mỹ.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, trước đó, nút giao tuyến tránh Quốc lộ 30-Quốc lộ 30 cũ đang được tổ chức giao thông bằng đảo phân cách mềm, tuy nhiên, tình trạng tai nạn giao thông vẫn thường xuyên xảy ra.

Nguyên nhân chủ yếu do lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến tránh Quốc lộ 30 ngày càng lớn, đặc biệt các phương tiện từ hướng xuống cầu Phong Mỹ lưu thông với tốc độ cao khi vào nút giao.

Nút giao tuyến tránh Quốc lộ 30-Quốc lộ 30 cũ lúc chưa được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông. (Ảnh tư liệu: HỮU NGHĨA)

Bên cạnh đó, khu vực chung quanh có khu công nghiệp nên mật độ phương tiện, nhất là xe tải và xe container qua lại thường xuyên, làm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực nút giao.

Do đó, việc cải tạo, tổ chức giao thông nút giao Tuyến tránh Quốc lộ 30-Quốc lộ 30 cũ, thuộc địa bàn xã Phong Mỹ là hết sức cần thiết và cấp bách.

Trước thực trạng trên, ngày 17/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định phê duyệt dự án Cải tạo, tổ chức giao thông nút giao tuyến tránh Quốc lộ 30-Quốc lộ 30 cũ. Mục tiêu dự án nhằm giảm tai nạn giao thông, giảm các tình huống nguy hiểm, mất an toàn giao thông tại nút giao.

Ngày 28/8, Ban Quản lý bảo trì xây dựng Đồng Tháp ban hành thông báo về việc khởi công xây dựng công trình: Cải tạo, tổ chức giao thông nút giao tuyến tránh Quốc lộ 30-Quốc lộ 30 cũ.