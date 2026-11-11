Lắp đặt đèn trang trí đô thị phải phù hợp thẩm mỹ

Hệ thống đèn trang trí trên tuyến đường Trần Phú, phường Hạc Thành.

Đường Trần Phú là một trong những tuyến chính của TP Thanh Hóa (cũ), từ khoảng 19 giờ hằng ngày, hệ thống đèn trang trí với hàng loạt các hình tượng như: cầu Hàm Rồng, chim bồ câu, trống đồng, chim Hạc, hoa, mây... bắt đầu phát sáng. Thế nhưng, điều mà nhiều người ấn tượng lại chính là “ma trận” màu sắc từ các hoa văn trang trí trên các hình tượng. Đặc biệt, các khối hình tượng này đều có gắn đèn led nhấp nháy, khiến người tham gia giao thông thường bị lóa mắt, rất khó quan sát khi di chuyển gần.

Theo ông Trần Văn Lâm, người dân phường Hạc Thành chia sẻ: “Nhiều hôm đi đến đoạn đường này, dù xe phía sau chỉ cách xe trước chưa đến 15m nhưng không thể nhìn rõ được xe đi phía trước do ánh sáng của đèn trang trí khá mạnh. Thêm vào đó là các đèn nháy nhiều màu sắc sặc sỡ chiếu thẳng vào mắt nên nhiều lái xe thường hay bị lóa, rất dễ xảy ra va chạm, tai nạn”.

Thực tế cho thấy, hiện nay hệ thống đèn trang trí lòe loẹt, lạm dụng màu sắc không chỉ diễn ra ở một số tuyến đường trung tâm mà ở cả các tuyến đường trong khu dân cư, phía trước các nhà hàng, quán ăn... Với tình trạng “mạnh ai nấy làm”, khi màn đêm buông xuống cũng chính là thời điểm đèn led trang trí với đủ các màu: xanh, đỏ, tím, vàng... liên tục nhấp nháy, bủa vây trên các tuyến đường trục chính đô thị đến các tuyến đường trong khu dân cư, tạo thành bức tranh thiếu thẩm mỹ, màu sắc lộn xộn.

Đơn cử như trên tuyến đường Lý Nam Đế, thuộc phường Đông Hương (cũ), mặc dù 2 nhà liền kề chỉ cách nhau chưa đến 10m thế nhưng đèn trang trí được mắc trên cây xanh phía trước cửa nhà của mỗi nhà lại hoàn toàn khác nhau, không nhà nào giống nhà nào.

Chị Tô Thị Hương là chủ nhân của một trong 2 căn nhà trên đường Lý Nam Đế, cho biết: “Sở dĩ việc mỗi nhà có một màu đèn không giống nhau là bởi tùy vào sở thích của từng cá nhân. Cũng theo chị Hương, kể từ khi lắp đèn nháy trang trí trên cây trước nhà đến nay gia đình cũng không thấy cơ quan nào đến kiểm tra, nhắc nhở hoặc hướng dẫn phải thống nhất một kiểu đèn. Do đó, gia đình cứ để đèn trang trí sử dụng”.

Trao đổi về thực trạng hệ thống đèn trang trí tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh, ông Ngô Ngọc Thực, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa, cho biết: Hiện nay, đèn trang trí trên các tuyến đường trung tâm của phường Hạc Thành được bố trí với mật độ quá dày, thiếu thẩm mỹ, khoa học... Điều này thể hiện từ việc bố trí khoảng cách giữa các cột đèn, kiểu dáng đèn trang trí, loại bóng đến hoa văn, màu sắc, biểu trưng... Thực trạng này không chỉ làm giảm đi tính thẩm mỹ, phá vỡ kiến trúc cảnh quan ban đêm mà còn xuất hiện hiện tượng ô nhiễm ánh sáng.

“Thời gian tới, cần nghiên cứu để xây dựng đề án chung mạng lưới hệ thống đèn chiếu sáng và đèn trang trí cho cả tỉnh. Trong đó, sẽ quy định cụ thể chủng loại, hình thức đèn, kích thước gắn với các tuyến đường cần thiết phải lắp đặt đèn trang trí. Đồng thời, phải đưa vào quy hoạch để có lộ trình đầu tư, đảm bảo thống nhất hệ thống đèn trang trí chung trên địa bàn tỉnh”, ông Thực nhấn mạnh.

Trước những tồn tại trong quản lý hệ thống đèn trang trí đô thị, hiện nay, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND, ngày 16/6/2026 quy định quản lý chiếu sáng đô thị; phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh. Trong đó, điều 8 của quyết định này đã quy định rõ: đèn chiếu sáng trang trí phục vụ khu vực sự kiện, lễ hội phải phù hợp với từng vị trí trang trí và yêu cầu về tổ chức không gian, cảnh quan kiến trúc đô thị theo quy hoạch, thiết kế; đồng thời phải đảm bảo tính thẩm mỹ cả ban ngày và ban đêm; các khung hoa văn trang trí, thiết bị chiếu sáng phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời...

Đây là cơ sở pháp lý để tương lai không xa, trên địa bàn tỉnh sẽ có hệ thống đèn trang trí đảm bảo thống nhất, khoa học, thẩm mỹ và giàu bản sắc.