Lắp đặt biển báo khu vực cấm bay thuộc vành đai sân bay Cam Ranh

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công an phường Bắc Cam Ranh vừa phối hợp các cơ quan liên quan lắp đặt hệ thống biển báo “Khu vực cấm bay” tại các vị trí trọng yếu thuộc vành đai Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh.

Hiện có 10 biển báo đã lắp đặt, được thiết kế theo 2 dạng tiếng Việt và song ngữ Việt – Anh, có mã QR tra cứu khu vực cấm bay để du khách và người dân địa phương dễ dàng tra cứu khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay của Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh.

Một biển báo khu vực cấm bay vừa được lắp đặt. Ảnh: CA.

Biển báo cũng có các số điện thoại hotline để người dân liên hệ cơ quan chức năng khi cần thiết.

Công an tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, biển báo nhằm góp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, du khách, người nước ngoài, tránh những vi phạm không đáng có, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trên địa bàn phường.

Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo, người dân và du khách cần tìm hiểu, chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái (UAV), flycam. Tuyệt đối không tự ý điều khiển thiết bị bay vào khu vực cấm bay, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.