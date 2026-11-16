Lắp đặt 76 thiết bị cảm biến đo chất lượng không khí tại Hà Nội

Đường phố Hà Nội chìm trong lớp sương mù do ô nhiễm không khí. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Một trong những điểm nghẽn trong kiểm soát ô nhiễm không khí tại Hà Nội hiện nay là mạng lưới quan trắc còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hiện thành phố Hà Nội có 2 trạm quan trắc chuẩn đang hoạt động, trong khi 32 trạm cảm biến đã hết thời hạn sử dụng và tạm dừng vận hành.

Để nhận diện đầy đủ hơn diễn biến ô nhiễm không khí, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hỗ trợ Hà Nội mở rộng mạng lưới thiết bị cảm biến đo nhanh, tăng mật độ thu thập dữ liệu tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm.

Cụ thể, từ đầu năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai lắp đặt 125 thiết bị cảm biến đo nhanh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Các thiết bị này bổ sung dữ liệu đầu vào cho mô hình dự báo chất lượng không khí, đồng thời hỗ trợ phát hiện những khu vực có dấu hiệu suy giảm chất lượng không khí.

Đến tháng 10/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã lắp đặt 98/125 thiết bị dự kiến tại khu vực miền Bắc, trong đó trên địa bàn Hà Nội đã lắp đặt 76 thiết bị và 49 thiết bị tại các địa phương lân cận.

Chất lượng không khí tại Hà Nội phản ánh tình trạng ô nhiễm không khí ở mức không lành mạnh. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Theo ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, ngành nông nghiệp và môi trường Hà Nội đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường đo đạc, dự báo diễn biến ô nhiễm, chuẩn bị phương án ứng phó với những đợt ô nhiễm cao khi điều kiện thời tiết bất lợi.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị tăng cường kiểm tra đột xuất tại các xã, phường và bổ sung nhiệm vụ xử lý nước thải làng nghề vào chương trình công tác - ông Lê Thanh Nam nhấn mạnh.

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội tăng cao do nhiều yếu tố như: khí thải công nghiệp, đốt rơm rạ tràn lan, ùn tắc giao thông, xây dựng, sử dụng dùng than tổ ong… Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo của Văn phòng Thành ủy, Tổ công tác về giải quyết điểm nghẽn ô nhiễm môi trường được thành lập theo Quyết định số 3414-QĐ/TU ngày 30/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy. Dự thảo Chương trình công tác năm 2027 tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ gồm quản lý chất lượng không khí, quản lý chất thải rắn và cải thiện môi trường nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chương trình, xác định rõ những nhiệm vụ cần ưu tiên, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đối với các dự án xử lý rác còn vướng mắc, phải làm rõ từng thủ tục, hạng mục chậm tiến độ và đơn vị có trách nhiệm tháo gỡ, bảo đảm các mục tiêu cải thiện môi trường được triển khai theo lộ trình cụ thể.

Thông tin có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội