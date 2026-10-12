Lắp đặt 5 điểm cứu sinh phòng đuối nước tại các xã, phường

Các điểm được bố trí phương tiện cứu sinh gồm: hồ điều hòa Công viên Mường Lò; hai đầu cầu Thia cũ và cầu Thia mới; cầu Ao Luông và cầu Bản Noọng.

Tại mỗi điểm, lực lượng chức năng trang bị 5 áo phao và 5 phao cứu sinh, phục vụ việc hỗ trợ người gặp nạn khi xảy ra sự cố dưới nước.

Việc lắp đặt các điểm cứu sinh nhằm tăng cường điều kiện cứu hộ tại những khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước.

Việc xây dựng các điểm cứu sinh là giải pháp thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do đuối nước, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trên địa bàn.

Cùng với việc trang bị phương tiện, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước trong cộng đồng được lực lượng chức năng tiếp tục chú trọng, nhất là đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác khi vui chơi, sinh hoạt gần sông, suối, hồ nước; không tự ý xuống nước cứu người khi không có kỹ năng, phương tiện phù hợp mà cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng.