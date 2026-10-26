Lập danh sách người dùng drone, flycam ở TPHCM

Theo kế hoạch, thành phố tập trung tuyên truyền tại 63 đơn vị cấp xã thuộc phạm vi cấm bay. Đối tượng được phổ biến gồm người dân tại khu dân cư, chung cư cao tầng; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện, nhiếp ảnh, quay phim; các cửa hàng mua bán, phân phối, sửa chữa, cho thuê thiết bị bay; cùng các câu lạc bộ, hội nhóm sử dụng thiết bị điều khiển từ xa.

Từ nay đến 30/10, TPHCM sẽ thống kê toàn bộ cơ sở kinh doanh và người dùng drone.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định đăng ký phương tiện bay không người lái, thủ tục xin cấp phép bay, thẩm quyền cấp phép của cơ quan quân sự và các chế tài xử phạt. Thành phố yêu cầu công khai phạm vi khu vực cấm bay, hạn chế bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không Côn Đảo và các mục tiêu trọng điểm.

Các địa phương được giao phối hợp rà soát, thống kê cơ sở kinh doanh, tổ chức, cá nhân sở hữu drone, đồng thời vận động kê khai, đăng ký phương tiện theo quy định.

Khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất là một trong những điểm hạn chế máy bay không người lái.

Theo kế hoạch, UBND TPHCM giao Công an cấp xã chủ trì tham mưu chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách và tổ chức cho 100% cơ sở kinh doanh, người sử dụng drone trên địa bàn ký cam kết chấp hành pháp luật.

Công an thành phố phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan rà soát, phát hiện, xử lý hành vi quảng cáo mua bán thiết bị bay nhập lậu hoặc hướng dẫn tự chế thiết bị bay trái phép trên không gian mạng.

Về phía quân sự, Bộ Tư lệnh TPHCM chịu trách nhiệm phối hợp quản lý vùng trời, cung cấp thông tin về ranh giới, tọa độ khu vực cấm bay, hạn chế bay; bố trí lực lượng, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng phát hiện, chế áp phương tiện bay vi phạm theo thẩm quyền.

Theo kế hoạch, UBND cấp xã phải gửi báo cáo kết quả đợt đầu và số liệu rà soát cơ sở kinh doanh thiết bị bay trước ngày 30/10. Báo cáo tổng kết năm 2026, kèm số liệu về tuyên truyền, cam kết và xử phạt vi phạm hành chính, phải hoàn thành trước ngày 15/12.

Thời gian qua, drone bay trái phép đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Gần đây nhất, ngày 11/8, thiết bị bay không người lái 2 lần xuất hiện tại khu vực sân bay trong hơn 2 tiếng (từ 18 giờ đến 20 giờ), buộc sân bay phải tạm dừng tiếp nhận tàu bay để bảo đảm an toàn.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận Tân Sơn Nhất, sự việc này đã ảnh hưởng đến 73 chuyến bay.

Từ ngày 1/1 đến 4/9/2026, cơ quan chức năng ghi nhận thêm 32 trường hợp tương tự. Riêng từ ngày 27/8 đến 8/9, hệ thống giám sát của Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phát hiện gần 230 UAV hoạt động trong khu vực cấm, hạn chế bay. Công an đã xác minh 40 vụ với 64 đối tượng, thu giữ nhiều thiết bị. 158 trường hợp còn lại tiếp tục được xác minh, xử lý.