Lắp đai bảo hiểm đèn ô tô có đạt đăng kiểm?

Anh Phạm Thanh Tùng (trú tại phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết, để tăng tính thẩm mỹ và bảo vệ cụm đèn chiếu sáng, anh dự định lắp thêm ốp viền đèn cho ô tô. Tuy nhiên, anh băn khoăn việc lắp đặt này có đúng quy định và có ảnh hưởng đến kết quả đăng kiểm khi xe đến kỳ kiểm định hay không.

Lắp đai bảo hiểm đèn ô tô không được coi là cải tạo, ô tô vẫn đạt đăng kiểm. (Ảnh minh họa).

Về vấn đề này, đại diện một cơ sở đăng kiểm tại Hà Nội cho biết, ốp viền trang trí đèn ô tô, gồm đèn pha và đèn hậu, còn gọi là đai trang trí bảo hiểm đèn, hiện được nhiều chủ xe lựa chọn.

Các loại đai này thường được làm bằng nhựa hoặc nhựa mạ crom, cố định quanh viền đèn bằng keo dán chuyên dụng. Sản phẩm chủ yếu có tác dụng bảo vệ mép đèn, đồng thời tạo điểm nhấn và tăng tính thẩm mỹ cho ngoại thất xe.

Theo Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng, việc lắp đặt thêm hoặc tháo bỏ đai trang trí bảo hiểm đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu đối với ô tô được xác định là trường hợp xe có sự thay đổi nhưng không được coi là cải tạo.

Như vậy, việc lắp thêm đai trang trí bảo hiểm đèn không phải là căn cứ để từ chối kiểm định. Khi đến kỳ đăng kiểm, phương tiện vẫn được kiểm định bình thường và được cấp giấy chứng nhận kiểm định nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại các công đoạn kiểm tra.

Đại diện cơ sở đăng kiểm cho biết, việc lắp ốp bảo vệ đèn ô tô không làm ảnh hưởng đến an toàn kỹ thuật và nhận dạng phương tiện. Do đó, việc xác định đây là trường hợp xe có sự thay đổi nhưng không thuộc diện cải tạo phù hợp với quy định, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, chủ phương tiện trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng và kiểm định xe.