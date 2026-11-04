Lập công ty 'ma' dựng dự án đầu tư giả, lừa hơn 100 tỷ đồng qua app LB-Pro

Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú Đà Nẵng) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; đồng thời khởi tố các đối tượng liên quan về tội “Rửa tiền” trong đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua ứng dụng giả mạo LB-Pro, với số tiền chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với các đối tượng trong đường dây.

Theo điều tra ban đầu, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh câu kết với các đối tượng người nước ngoài tổ chức đường dây lừa đảo bằng cách lập hàng loạt công ty “ma”, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án trên ứng dụng LB-Pro, tạo vỏ bọc hoạt động đầu tư chứng khoán, tài chính và thương mại điện tử hợp pháp để dụ dỗ người dân chuyển tiền.

Thủ đoạn đáng chú ý của nhóm này là sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp và dự án đầu tư để tạo lòng tin, sau đó nhanh chóng tẩu tán tiền của nhà đầu tư. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, chuyển đổi từ Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT rồi chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho việc truy vết.

Đối tượng Phan Tuấn Anh tại cơ quan công an.

Để vận hành đường dây, Tuấn Anh móc nối với một số đối tượng trong nước, thành lập và quản lý các công ty “ma”, mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ tiếp nhận, luân chuyển tiền. Riêng từ ngày 1/8 đến 25/8/2023, nhóm này đã sử dụng tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng để mua USDT và chuyển cho các đối tượng nước ngoài.

Cơ quan công an xác định, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt bước đầu hơn 100 tỷ đồng, trong đó các bị hại tại Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Sau quá trình xác lập chuyên án, lực lượng công an triển khai 7 tổ công tác đồng loạt đấu tranh, xác minh tại Đà Nẵng và TP Huế. Đến nay, Phan Tuấn Anh cùng Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú Quảng Trị) bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội danh liên quan; riêng Trần Thị Lan Nhi bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra đã thu giữ một ô tô, một máy tính xách tay và 5 điện thoại di động để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.