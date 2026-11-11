Lập công ty giáo dục làm bình phong, bộ đôi giăng bẫy lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, đối tượng Hứa Thị Kim Dung đã cùng Hoàng Chí Hiếu thành lập Công ty CP thương mại và dịch vụ giáo dục Minh An để làm bình phong. Từ đầu năm 2024, Hứa Thị Kim Dung đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về bản thân, thông tin không đúng sự thật về hoạt động hợp tác đào tạo, mở các lớp cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chương trình đào tạo khác để kêu gọi góp vốn đầu tư, qua đó chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Đối tượng Hứa Thị Kim Dung - Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Để tạo lòng tin, Dung tự lập nhiều danh sách các lớp học cần huy động vốn đầu tư, trong đó thể hiện cụ thể loại hình đào tạo như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tin học, chứng chỉ y, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm...; số lượng học viên, số tiền cần đầu tư, thời gian đào tạo, mức học phí và lợi nhuận dự kiến cho từng nhà đầu tư.

Các danh sách này được gửi cho những người có nhu cầu để lựa chọn hình thức đầu tư, số tiền góp vốn. Đáng chú ý, việc kêu gọi đầu tư không chỉ thực hiện trực tiếp mà còn thông qua những người quen biết, người đã tham gia đầu tư trước đó.

Khi có người tin tưởng, tham gia góp vốn, họ tiếp tục giới thiệu, rủ rê những người khác cùng đầu tư, tạo thành nhiều tầng quan hệ, khiến những người tham gia sau càng tin tưởng vào tính xác thực của hoạt động kinh doanh.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, nhiều cá nhân đã tin tưởng chuyển tiền cho Dung với số tiền đặc biệt lớn lên tới hàng chục tỷ đồng mà không nhận được khoản tiền như đã được hứa hẹn.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.