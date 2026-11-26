Lắp chân giả miễn phí cho 22 người có hoàn cảnh khó khăn
Ngày 26-11, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Xuân phối hợp Quỹ Xã hội Từ thiện Tâm Nguyện Việt và Bệnh viện Bến Sắn (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức lắp chân giả miễn phí năm 2026.
Tham dự chương trình có đại diện đơn vị tài trợ, đoàn công tác Bệnh viện Bến Sắn, lãnh đạo địa phương, cùng 22 trường hợp cần lắp chân giả đến từ các xã Trường Xuân, Thanh Mỹ, Mỹ Quý (tỉnh Đồng Tháp) và Nhơn Hòa Lập, Vĩnh Châu và Nhơn Ninh (tỉnh Tây Ninh).
Tại chương trình, các đơn vị tổ chức khám sàng lọc, đo và lấy mẫu chân giả. Sau quá trình hoàn thiện, 22 chiếc chân giả được đội ngũ kỹ thuật viên Bệnh viện Bến Sắn trực tiếp lắp ráp, cân chỉnh và hướng dẫn cách sử dụng.
Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, đơn vị đối với người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc chân giả được trao tặng không chỉ hỗ trợ việc đi lại, mà còn góp phần giúp bà con cải thiện chất lượng cuộc sống và hòa nhập cộng đồng…
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/lap-chan-gia-mien-phi-cho-22-nguoi-co-hoan-canh-kho-khan-a247608.html