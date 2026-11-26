Tham dự chương trình có đại diện đơn vị tài trợ, đoàn công tác Bệnh viện Bến Sắn, lãnh đạo địa phương, cùng 22 trường hợp cần lắp chân giả đến từ các xã Trường Xuân, Thanh Mỹ, Mỹ Quý (tỉnh Đồng Tháp) và Nhơn Hòa Lập, Vĩnh Châu và Nhơn Ninh (tỉnh Tây Ninh).

Đại biểu và các hoàn cảnh khó khăn được lắp chân giả miễn phí tại chương trình.

Tại chương trình, các đơn vị tổ chức khám sàng lọc, đo và lấy mẫu chân giả. Sau quá trình hoàn thiện, 22 chiếc chân giả được đội ngũ kỹ thuật viên Bệnh viện Bến Sắn trực tiếp lắp ráp, cân chỉnh và hướng dẫn cách sử dụng.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, đơn vị đối với người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc chân giả được trao tặng không chỉ hỗ trợ việc đi lại, mà còn góp phần giúp bà con cải thiện chất lượng cuộc sống và hòa nhập cộng đồng…