Lắp cánh gió đuôi ô tô thế nào để không ảnh hưởng đăng kiểm?

Đường dây nóng Báo Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Lê Văn Tuấn (trú tại phường Xuân Phương, TP Hà Nội) về việc anh dự định lắp cánh gió đuôi cho chiếc Honda City của gia đình. Tuy nhiên, anh Tuấn băn khoăn việc lắp thêm phụ kiện này có ảnh hưởng đến kỳ đăng kiểm tiếp theo hay không.

Lắp cánh gió đuôi cho ô tô không coi là cải tạo nếu việc lắp đặt đáp ứng điều kiện tại Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng (ảnh minh họa).

Về vấn đề này, đại diện một cơ sở đăng kiểm tại Hà Nội cho biết, cánh gió đuôi là bộ phận ngoại thất được lắp đặt ở phía sau ô tô. Trước đây, phụ kiện này thường xuất hiện trên các dòng xe đua, xe thể thao nhưng hiện đã trở nên phổ biến trên nhiều loại xe.

Việc lắp cánh gió đuôi không chỉ nhằm tăng tính thẩm mỹ mà còn được cho là giúp cải thiện khí động học và hiệu suất vận hành của phương tiện.

Theo Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng, việc thay đổi ngoại thất ô tô, trong đó có lắp đặt hoặc tháo bỏ cánh gió đuôi, được xếp vào trường hợp xe có sự thay đổi nhưng không phải là cải tạo nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Cụ thể, sau khi lắp đặt, kích thước dài, rộng, cao của phương tiện so với thông số tương ứng trên thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe nhập khẩu; phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất, lắp ráp; hoặc giấy chứng nhận xe cải tạo không vượt quá 100mm.

Bên cạnh đó, khối lượng bản thân của xe cũng không được vượt quá sai số cho phép theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng.

Nếu đáp ứng các điều kiện trên, xe vẫn được kiểm định bình thường khi đến kỳ đăng kiểm tiếp theo.

Ngược lại, trường hợp việc lắp cánh gió khiến phương tiện không đáp ứng các điều kiện nêu trên, chủ xe sẽ phải thực hiện thủ tục cải tạo để được cấp giấy chứng nhận cải tạo và chứng nhận đăng kiểm mới phù hợp với tình trạng thực tế của phương tiện.

Vì vậy, trước khi lắp cánh gió đuôi hoặc thay đổi bất kỳ chi tiết ngoại thất nào, chủ xe nên kiểm tra kỹ kích thước, khối lượng sau khi lắp đặt, tránh phát sinh thay đổi vượt giới hạn cho phép và ảnh hưởng đến việc kiểm định phương tiện.

Việc nắm rõ quy định trước khi lắp đặt không chỉ giúp chủ xe nâng cấp diện mạo phương tiện mà còn tránh những vướng mắc không đáng có khi đưa xe đi đăng kiểm.