Lắp camera, dùng thiết bị dò kim loại giám sát kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Quy định về camera giám sát và kiểm tra phòng thi

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Điểm mới tại Thông tư là bổ sung quy định cụ thể việc trang bị, quản lý và sử dụng hệ thống camera giám sát trong tổ chức thi.

Theo đó, tại các phòng thi, khu vực hành lang, phòng bảo quản đề thi, phòng chứa bài thi và phòng làm việc của Hội đồng coi thi bắt buộc phải lắp đặt hệ thống camera giám sát hoạt động ghi hình liên tục 24/24 giờ từ khi Hội đồng bắt đầu làm việc đến khi hoàn thành công tác coi thi.

Để đảm bảo bảo mật, hệ thống camera chỉ được kết nối hữu tuyến (có dây) trong mạng cục bộ, tuyệt đối không kết nối Internet và chỉ những người có thẩm quyền mới được phép truy cập. Màn hình hiển thị hình ảnh camera được đặt tại phòng làm việc của Hội đồng coi thi.

Sau khi kết thúc công tác coi thi và bàn giao bài thi, thiết bị lưu trữ dữ liệu (thẻ nhớ/ổ cứng) của hệ thống camera phải được niêm phong dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng coi thi, người quản lý camera và công an. Dữ liệu này được bàn giao cho đơn vị tổ chức thi bảo quản trong thời gian tối thiểu 9 tháng.

Đội tuyển dự thi học sinh giỏi môn Ngữ văn năm học 2026-2027 của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: TH

Cùng với hệ thống ghi hình, công tác coi thi được thắt chặt khi Thông tư quy định việc kiểm tra, rà soát các vật dụng, thiết bị điện tử của thí sinh mang theo trước khi vào phòng thi bắt buộc phải thực hiện bằng thiết bị dò kim loại.

Đối với thành viên Hội đồng coi thi, quy định nghiêm cấm mang các thiết bị thu phát thông tin; không được làm việc riêng, không hút thuốc và không sử dụng đồ uống có cồn trong khi làm nhiệm vụ. Trường hợp cần liên lạc khẩn cấp, chỉ lãnh đạo Hội đồng coi thi được liên hệ bằng điện thoại cố định có loa ngoài dưới sự giám sát của công an và bảo vệ.

Bên cạnh khâu coi thi, khâu chấm thi bổ sung quy định chi tiết về quy trình chấm bài thi và phúc khảo bài thi chấm trên máy tính.

Trước hết, Hội đồng chấm thi thực hiện quét bài thi để tạo bản số hóa rõ nét, hệ thống sẽ tự động sinh phách ngẫu nhiên cho từng bài thi mà không thực hiện làm phách thủ công theo quy định cũ. Các giám khảo được cấp tài khoản bảo mật để chấm trực tiếp trên hệ thống phần mềm dựa trên đáp án và thang điểm được duyệt, đồng thời hệ thống tự động phân công ngẫu nhiên bài thi cho các giám khảo chấm độc lập mà không biết thông tin thí sinh.

Trường hợp kết quả chấm của các giám khảo có độ chênh lệch, Thông tư quy định rõ các biên độ xử lý cụ thể. Đối với môn Khoa học Tự nhiên và Ngoại ngữ, nếu lệch trên 5% đến 10% (hoặc trên 10% đối với Khoa học Xã hội) thì tổ trưởng yêu cầu thảo luận thống nhất; nếu lệch trên mức này (trên 10% với Khoa học Tự nhiên và trên 15% với Khoa học Xã hội, Ngoại ngữ), tổ trưởng có thể yêu cầu chấm chung toàn tổ hoặc phân công giám khảo thứ ba chấm lại. Sau khi hoàn tất công tác chấm và công bố kết quả, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cấp Giấy chứng nhận cho thí sinh trúng giải dưới dạng bản điện tử duy nhất một lần.

Xử lý vi phạm và hiệu lực thi hành

Song song với việc chuẩn hóa quy trình, chế tài xử lý vi phạm được siết chặt. Kết quả thi sẽ bị hủy bỏ đối với các thí sinh có hành vi viết, vẽ nội dung không liên quan vào bài thi; nhờ người thi thay hoặc làm bài thay; sửa chữa, thêm bớt bài làm sau khi nộp; dùng bài của người khác hoặc có hành vi chép bài của nhau đã được xác minh.

Quyết định xử lý kỷ luật thí sinh vẫn có thể được ban hành ngay cả khi đã kết thúc quá trình coi thi nếu phát hiện vi phạm. Đồng thời, Bộ GD&ĐT có thẩm quyền thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xác minh lại toàn bộ công tác tuyển chọn học sinh vào đội tuyển của các đơn vị khi cần thiết.

Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2026.