Lắp biển, kẻ vạch giúp tài xế giữ khoảng cách trên cầu Nhật Tân

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đã rà soát, lắp đặt biển báo, vạch xác định khoảng cách xe tại các vị trí dễ quan sát trên cầu Nhật Tân.

Tại mỗi vị trí, 5 biển báo được bố trí theo các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m. Trên mặt đường cũng có các vạch tương ứng, giúp người lái xe nhận biết khoảng cách với phương tiện phía trước để chủ động điều chỉnh tốc độ.

Vạch sơn xác định khoảng cách trên đường.(Ảnh: Công an Hà Nội)

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, việc bổ sung hệ thống cảnh báo trực quan nhằm hỗ trợ người tham gia giao thông duy trì khoảng cách an toàn, hạn chế nguy cơ va chạm liên hoàn, đặc biệt vào thời điểm mật độ phương tiện tăng cao.

Người điều khiển phương tiện dễ nhận biết khoảng cách với xe phía trước. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Các đơn vị liên quan cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện biển chỉ dẫn, cảnh báo khoảng cách, giới hạn tốc độ, sơn kẻ đường và hệ thống đinh phản quang trên cầu.

Sau khi đánh giá hiệu quả tại cầu Nhật Tân, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu khả năng triển khai tại một số cầu trọng điểm khác như Thăng Long, Vĩnh Tuy và Thanh Trì.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua cầu Nhật Tân cần tuân thủ tốc độ, đi đúng làn đường và duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước.