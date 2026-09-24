Lắp biển báo, vạch sơn cảnh báo khoảng cách phương tiện trên cầu Nhật Tân

Những ngày gần đây, cầu Nhật Tân (Hà Nội) được lắp đặt hệ thống biển báo và vạch sơn xác định khoảng cách xe. Đây là một trong những nội dung trong phương án tổ chức lại giao thông được lực lượng chức năng Hà Nội triển khai nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, đặc biệt là các vụ va chạm liên hoàn.

Cầu Nhật Tân (Hà Nội) có mật độ phương tiện lớn.

Ghi nhận của PV Báo CAND vào ngày 24/9, tại chiều đường từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài, lực lượng chức năng đã lắp đặt biển báo và vạch kẻ tại 3 vị trí.

Tại mỗi vị trí có 5 biển báo, lần lượt thể hiện các mốc 0, 50, 100, 150 và 200m. Tương ứng với các biển báo là những vạch sơn trên mặt đường để người điều khiển phương tiện ước lượng khoảng cách với xe phía trước.

Hệ thống biển báo mới được lắp đặt và sẽ hoàn thành trong thời gian tới.

Cầu Nhật Tân là một trong những trục giao thông quan trọng kết nối khu vực nội đô với các tuyến đường đi các tỉnh phía Bắc, đồng thời là tuyến kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Nội Bài.

Do lưu lượng phương tiện lớn, tốc độ lưu thông cao, việc duy trì khoảng cách giữa các xe có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tai nạn.

Vạch sơn được kẻ trên mặt đường.

Một trong những nguy cơ có thể dẫn tới tai nạn liên hoàn là khi xe phía trước phanh gấp, khoảng cách không đủ lớn sẽ khiến xe phía sau khó xử lý, làm tăng nguy cơ va chạm dây chuyền.

Các phương tiện dựa vào vạch sơn để ước lượng khoảng cách.

Khi mật độ phương tiện ngày càng cao, khoảng cách an toàn giữa các xe trở thành yếu tố quan trọng giúp người lái có đủ thời gian phản ứng trước những tình huống bất ngờ, qua đó hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn trên cây cầu huyết mạch này.

Việc đưa cảnh báo khoảng cách vào trực tiếp không gian giao thông trên cầu giúp tài xế dễ nhận biết và chủ động điều chỉnh tốc độ, khoảng cách. Cùng với biển báo, hệ thống vạch kẻ nhằm tăng khả năng nhận diện.

Mật độ giao thông trên cầu Nhật Tân.

Cầu Nhật Tân là một trong những trục giao thông quan trọng kết nối khu vực nội đô với sân bay Nội Bài và các tỉnh phía Bắc.