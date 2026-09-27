Lắp biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân không phải nhằm mục đích xử phạt

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thời gian qua, trên cầu Nhật Tân đã xảy ra một số vụ tai nạn, va chạm giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và khả năng lưu thông trên tuyến.

Đáng chú ý, trong năm 2026 đã ghi nhận một số vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều ô tô lưu thông cùng chiều, trong đó có vụ ngày 7-2-2026 và vụ ngày 17-8-2026, làm nhiều phương tiện hư hỏng, có phương tiện bị lật và gây ùn ứ giao thông trên cầu.

Vạch kẻ đường giúp xác định khoảng cách trên cầu Nhật Tân. Ảnh: Phạm Công

Sở Xây dựng đánh giá, cầu Nhật Tân là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm thành phố với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các tuyến giao thông đối ngoại; lưu lượng phương tiện lớn, tốc độ lưu thông tương đối cao. Trong điều kiện này, việc người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, không chủ động điều chỉnh tốc độ hoặc không duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến va chạm nối tiếp, đặc biệt khi phương tiện phía trước giảm tốc hoặc phanh đột ngột.

Do vậy, để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, rà soát hiện trạng hạ tầng và tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân, thống nhất triển khai đồng bộ một số giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, các đơn vị chức năng đã bổ sung hệ thống biển thông tin, cảnh báo và các vạch sơn hỗ trợ xác định khoảng cách giữa các phương tiện, bố trí tại những vị trí phù hợp, dễ quan sát. Các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m kết hợp với vạch sơn trên mặt đường giúp người điều khiển phương tiện có căn cứ trực quan để ước lượng khoảng cách với xe phía trước. Từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và duy trì khoảng cách phù hợp với điều kiện giao thông thực tế.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, việc bổ sung các mốc khoảng cách và vạch sơn nêu trên trước hết là giải pháp thông tin, hướng dẫn, cảnh báo và tuyên truyền, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết trực quan về khoảng cách, nâng cao ý thức tự giác giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cầu. Các mốc khoảng cách này không phải là việc thiết lập thêm hệ thống biển cấm hoặc biển hiệu lệnh nhằm mục đích xử phạt người tham gia giao thông.

Việc kiểm tra, xác định và xử lý hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông được cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, căn cứ hệ thống báo hiệu đường bộ có giá trị pháp lý và các tài liệu, dữ liệu hợp pháp theo quy định; không căn cứ đơn thuần vào việc phương tiện đi qua các mốc nêu trên để xác định hành vi vi phạm.

Đại diện sở Xây dựng khẳng định, mục tiêu chính của giải pháp là phòng ngừa từ sớm, từ xa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, tạo công cụ trực quan giúp người lái xe hình thành thói quen chủ động giữ khoảng cách, đặc biệt trong điều kiện lưu lượng phương tiện lớn, tốc độ lưu thông cao hoặc khi dòng phương tiện có sự thay đổi tốc độ đột ngột.

Cùng với việc bổ sung hệ thống cảnh báo khoảng cách, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ, vạch sơn, phản quang, tổ chức tốc độ khai thác phù hợp; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người tham gia giao thông thực hiện nghiêm các quy định về tốc độ, phần đường, làn đường và khoảng cách an toàn.

“Thông điệp của cơ quan quản lý là: “Giữ khoảng cách để giữ an toàn”. Việc bố trí các mốc và vạch sơn khoảng cách trên cầu Nhật Tân nhằm giúp người lái xe dễ nhận biết, dễ thực hiện và chủ động phòng tránh tai nạn; trọng tâm là hướng dẫn, cảnh báo và nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông”, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội thông tin thêm.