Lập biên bản chủ xe bán tải lắp thêm đèn trên nóc gây chói mắt người đi đường

Lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm việc với chủ phương tiện. Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông

Trước đó, ngày 9/10, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng về đoạn clip ghi lại hình ảnh xe bán tải biển kiểm soát 43B-667xx lắp thêm đèn trên nóc, sử dụng khi lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đơn vị chỉ đạo Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình khẩn trương xác minh, làm rõ.

Tại buổi làm việc, ông H. (chủ phương tiện) thừa nhận đã lắp thêm đèn trên nóc xe và bật đèn khi điều khiển phương tiện trên đường dân sinh tại tổ dân phố Ngọc Bình, phường Điện Bàn Đông vào khoảng 21 giờ ngày 8/10.

Hình ảnh vụ việc được người dân ghi lại, đăng tải trên nhóm Facebook.

Cơ quan chức năng yêu cầu chủ phương tiện tháo dỡ đèn pha lắp thêm gây chói mắt người đi phía sau. Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, với hành vi nêu trên, ông H. có thể bị phạt đến 2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; đồng thời phải tháo dỡ đèn lắp thêm, khôi phục tình trạng ban đầu của phương tiện.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo việc lắp đặt, sử dụng đèn không đúng quy định có thể gây chói mắt, hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện khác, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Người dân cần chấp hành quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện; cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý.