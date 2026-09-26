Lập biên bản 3 vụ lái xe ô tô vi phạm giao thông đường sắt ở Khánh Hòa

Nguồn tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa chiều nay 26/9 cho biết, từ kết quả tra cứu thông tin, xác minh người điều khiển phương tiện xe cơ giới, Trạm CSGT Ninh Hòa thuộc đơn vị này vừa lập biên bản vi phạm hành chính 3 trường hợp lái xe ô tô vượt đường ngang qua đường sắt khi đèn đỏ đã bật sáng.

3 người điều khiển ô tô du lịch vượt đường ngang qua đường sắt khi đèn đỏ đã bật sáng đang ký tên vào biên bản vi phạm hành chính.

Cả 3 vụ vi phạm đều được camera an ninh lắp đặt tại 3 đường ngang qua đường sắt xuyên Việt ở phía Bắc tỉnh Khánh Hòa ghi lại. Sau đó Cục CSGT – Bộ Công an chuyển đến Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo hồ sơ vi phạm đã được xác lập, vào hồi 9h50’ sáng 11/9, ông Nguyễn Nhật T (SN 1988, trú tại thôn Phong Thạnh, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), điều khiển xe ô tô du lịch BKS 79A-796.85 vượt qua đường ngang có cảnh báo tự động tại lý trình km 1286+690, trên tuyến đường sắt qua khu gian Ninh Hòa – Phong Thạnh, thuộc xã Nam Ninh Hòa.

Hình ảnh 1 trong 3 xe ô tô du lịch vi phạm được cắt từ camera lắp đặt tại đường ngang qua đường sắt.

Tiếp đó, vào ngày 12/9, ông Trần Lê Phạm V.C (SN 1987, trú tại thôn 12, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ô tô du lịch BKS 79A-774.86 vượt đường ngang qua đường sắt tại km 1244+262 qua địa phận xã Tu Bông, tỉnh Khánh Hòa khi đèn đỏ đã bật sáng.

Hình ảnh xe ô tô du lịch vi phạm giao thông đường sắt được camera ghi lại.

Trường hợp thứ ba là ông Lê Văn H (SN 1989, trú tại thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa), mượn xe ô tô du lịch BKS 79A-710.27 của người thân ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để đi công việc gia đình. Trong lúc điều khiển xe ô tô này, ông H đã vượt đường ngang qua đường sắt tại km 1264+470 tại thôn Hà Già, xã Vạn Hưng khi đèn đỏ đã bật sáng.

Trong biên bản vi phạm hành chính đã xác định 3 trường hợp nêu trên đều vi phạm khoản 9, điều 13, Nghị định 81/2026/NĐ-CP ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, mỗi trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt từ 18 - 20 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.