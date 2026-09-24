Lắp bậc bước chân cho ô tô có phải làm thủ tục cải tạo?

Gửi câu hỏi đến đường dây nóng Báo Xây dựng, anh Bùi Xuân Thiện (phường Bạch Mai, TP Hà Nội) cho biết, chiếc Mazda CX-5 của anh chưa được trang bị sẵn bậc bước chân. Anh Thiện muốn lắp thêm phụ kiện này để thuận tiện hơn khi lên xuống xe, nhưng băn khoăn việc lắp đặt có ảnh hưởng đến đăng kiểm khi phương tiện đến hạn kiểm định định kỳ hay không.

Ô tô lắp thêm bậc bước chân cần đảm bảo không làm thay đổi kích thước bao của xe để được coi là không cải tạo, vẫn đạt đăng kiểm khi kiểm định định kỳ (ảnh minh hoạ).

Về vấn đề này, đại diện một cơ sở đăng kiểm tại Hà Nội cho biết, bậc bước chân là phụ kiện được nhiều chủ xe lựa chọn lắp thêm, đặc biệt đối với các mẫu ô tô gầm cao. Phụ kiện này không chỉ giúp việc lên xuống xe thuận tiện hơn mà còn góp phần tăng tính thẩm mỹ, đồng thời hạn chế trầy xước phần hông xe khi di chuyển qua những khu vực hẹp, có nguy cơ va quệt với vật cản.

Hiện trên thị trường có nhiều loại bậc bước chân, từ loại cơ gắn cố định vào thân xe đến loại bậc điện vận hành tự động. Với bậc điện, phụ kiện sẽ tự động mở ra khi cửa xe mở và gập gọn khi cửa đóng.

Tuy nhiên, dù sử dụng loại bậc nào, việc lắp đặt vẫn phải tuân thủ các quy định tại Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng. Theo đó, nếu sau khi lắp đặt, xe không bị thay đổi kích thước bao thì được xác định là trường hợp phương tiện có sự thay đổi nhưng không được coi là cải tạo và vẫn được kiểm định khi đến hạn kiểm định định kỳ.

Do đó, khi lắp bậc bước chân, chủ xe cần bảo đảm phụ kiện không làm thay đổi chiều rộng và khoảng sáng gầm xe; bậc lên xuống không được chìa ra quá hộc bánh xe hoặc lốp xe và không được thấp hơn gầm xe.

Ngược lại, nếu việc lắp đặt làm thay đổi kích thước bao của phương tiện, xe sẽ được xác định là có cải tạo. Khi đó, chủ xe phải thực hiện thủ tục chứng nhận cải tạo phương tiện để được cấp giấy chứng nhận cải tạo và chứng nhận đăng kiểm điện tử phù hợp với tình trạng thực tế của xe.

Như vậy, việc lắp thêm bậc bước chân không đồng nghĩa với việc xe chắc chắn phải làm thủ tục cải tạo. Yếu tố quyết định nằm ở cách lắp đặt và việc phụ kiện có làm thay đổi kích thước bao của phương tiện hay không.

Vì vậy, chủ xe nên lựa chọn loại phụ kiện phù hợp, đồng thời kiểm tra kỹ các yêu cầu kỹ thuật ngay từ khâu lắp đặt, qua đó tránh phát sinh thủ tục và chi phí không cần thiết khi đưa xe đi kiểm định.