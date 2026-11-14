Lập 6 tài khoản nhân viên nhận tiền khách, chuỗi nhà hàng ở Lạng Sơn giấu hơn 25 tỷ doanh thu

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Trường là Phó Giám đốc Công ty TNHH Trọng Tín, người trực tiếp quản lý, điều hành Công ty Trọng Tín (Công ty kinh doanh ngành nghề dịch vụ nhà hàng với hệ thống nhà hàng New Century và nhà hàng New Century Luxury) và Đinh Thị Thanh Cúc là nhân viên công ty về hành vi Trốn thuế.

Đối tượng Vũ Xuân Trường và Đinh Thị Thanh Cúc - Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Vũ Xuân Trường đã chỉ đạo Đinh Thị Thanh Cúc lập 6 tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân Cúc để nhận tiền thanh toán của khách hàng đến sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng và không xuất hoá đơn giá trị gia tăng, không kê khai, hạch toán thuế, để ngoài doanh thu với số tiền trên 25 tỷ đồng, qua đó đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Lạng Sơn đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.