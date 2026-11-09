Lắp 3 trụ liên lạc khẩn cấp ở đèo Khánh Lê, nơi từng xảy ra tai nạn 6 người chết

Sáng 9/11, Công an tỉnh Khánh Hoà tổ chức lễ ra mắt thí điểm 3 trụ liên lạc khẩn cấp hỗ trợ người dân, du khách trên tuyến đèo Khánh Lê thuộc quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà.

Tuyến đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C dài khoảng 30 km, là huyết mạch giao thông, du lịch chiến lược kết nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên các phương tiện di chuyển qua cung đèo này gặp nhiều khó khăn như địa hình đồi núi dốc quanh co, thường xuyên có sương mù dày đặc, nguy cơ sạt lở đất đá cao và đặc biệt có nhiều vùng lõm sóng viễn thông. Khi không may gặp tai nạn giao thông, hỏng xe hay sự cố thiên tai, người dân và du khách thường rơi vào thế bị động, mất liên lạc hoàn toàn và không thể gọi cứu hộ kịp thời.

3 trụ liên lạc khẩn cấp hỗ trợ người dân, du khách khi gặp sự cố khẩn cấp trên đèo Khánh Lê

Do đó, Công an tỉnh Khánh Hoà đã nghiên cứu, lắp đặt 3 trụ liên lạc khẩn cấp hỗ trợ người dân, du khách trên tuyến đèo Khánh Lê. Khi không may gặp sự cố, người dân chỉ cần nhấn nút SOS trên thân trụ, hệ thống lập tức thiết lập cuộc gọi đàm thoại hai chiều trực tiếp với trực ban Công an xã Nam Khánh Vĩnh, đồng thời tự động truyền tải hình ảnh thực tế từ cụm 3 camera có màu ban đêm và định vị chính xác tọa độ sự cố lên bản đồ số trung tâm.

Ngoài ra, hệ thống còn được trang bị đèn chớp và loa phóng thanh công suất lớn cho phép trực ban phát thông báo cảnh báo sạt lở, sương mù hoặc phân luồng giao thông từ xa. Toàn bộ hệ thống vận hành độc lập bằng pin năng lượng mặt trời, hoạt động xuyên suốt ngay cả khi mất điện lưới hay mưa bão kéo dài.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà bấm nút vận hành thử trụ liên lạc khẩn cấp

Hiện 3 trụ liên lạc khẩn cấp đã được bàn giao cho UBND xã Nam Khánh Vĩnh quản lý, sử dụng. Sau giai đoạn thí điểm, Công an tỉnh sẽ tổ chức đánh giá toàn diện hiệu quả và tham mưu UBND tỉnh phương án đầu tư lắp đặt thêm 12 trụ tại các điểm trọng yếu trên tuyến đèo Khánh Lê.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đánh giá cao và biểu dương sự chủ động, sáng tạo của Công an tỉnh trong việc ứng dụng chuyển đổi số thành một công trình hết sức thiết thực, nhân văn, giải quyết trúng và đúng “điểm nghẽn” về thông tin liên lạc cứu nạn trên đèo Khánh Lê.

Cung đèo Khánh Lê quanh co, hiểm trở và nhiều nơi không có sóng điện thoại. Việc lắp đặt 3 trụ khẩn cấp sẽ giúp kịp thời người dân khi gặp sự cố

Ông Hà cũng đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa duy trì kết nối kỹ thuật, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống hoạt động thông suốt. Công an xã Nam Khánh Vĩnh phải bố trí cán bộ trực ban giám sát hệ thống 24/24h, tuyệt đối không để bỏ lọt hay chậm trễ tín hiệu cầu cứu của người dân; khi có sự cố sương mù dày đặc, sạt lở hoặc tai nạn, phải chủ động phát thanh cảnh báo từ xa để ngăn ngừa tai nạn thứ cấp.

Đèo Khánh Lê từng xảy ra vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng vào đêm 16/11/2025, khi đất đá từ taluy dương đổ xuống, vùi lấp xe khách 40 chỗ đang di chuyển tại Km45 Quốc lộ 27C, khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương. Mưa lớn kéo dài, cùng các điểm sạt lở trên tuyến, khiến công tác tiếp cận hiện trường và cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Vụ việc cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường các giải pháp cảnh báo, liên lạc và hỗ trợ cứu hộ trên cung đèo có địa hình hiểm trở này.