U17 Việt Nam khởi đầu không thuận lợi ở U17 World Cup 2026. Ảnh: M.A.

Tối 20/11, U17 Việt Nam có trận ra quân U17 World Cup 2026, gặp ứng cử viên vô địch U17 Bỉ. Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đối thủ, nhưng U17 Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin và chủ động chơi pressing tầm cao ngay ở những phút đầu trận.

Bất ngờ đã xảy ra khi U17 Việt Nam có được bàn thắng vượt lên dẫn trước đội đương kim á quân châu Âu ở phút thứ 4. Xuất phát từ pha đá phạt góc của đồng đội, Sỹ Bách thực hiện pha đánh gót đầy bất ngờ, bóng đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới của U17 Bỉ, thủ môn Seghers hoàn toàn bất lực.

Sau khi dính bàn thua sớm, U17 Bỉ lập tức gia tăng sức ép lên khung thành của thủ thành Xuân Hòa khiến hàng thủ của U17 Việt Nam phải làm việc vất vả.

Phút 11, U17 Bỉ được hưởng quả phạt góc bên cánh trái. Bóng hướng tới Mbavu ở ngay gần cầu môn nhưng trung vệ này đệm vọt xà U17 Việt Nam một cách khó tin.

Sau quãng thời gian đầu chịu sức ép từ Bỉ, các học trò của HLV Cristiano Roland dần chủ động cầm bóng, tổ chức phối hợp để giảm áp lực lên hàng phòng ngự.

Tới phút 31, suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ hai cho U17 Việt Nam. Tận dụng pha phản công chớp nhoáng, Nguyễn Lực tự tin tung cú sút xa đầy táo bạo, nhưng thủ môn U17 Bỉ đã kịp đổ người cảnh giác cản phá thành công.

Sau nhiều nỗ lực hãm thành, cuối cùng U17 Bỉ đã có được bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 ở phút 38. Moorthamer tung cú dứt điểm đầy uy lực; thủ môn Lý Xuân Hòa dù chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể ngăn cản bàn thắng san bằng tỷ số cho đại diện châu Âu.

Tới phút thứ 41, tỷ số đã là 2-1 cho U17 Bỉ. Sau pha phối hợp nhịp nhàng bên cánh phải, Dierckx băng xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang thuận lợi để Achahbar ập vào dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng châu Âu.

Đầu hiệp hai, HLV Roland làm mới hàng tiền vệ khi tung Trọng Phong vào sân thay cho Trí Dũng. Ở phía đối diện, U17 Bỉ cũng có sự điều chỉnh nhân sự với sự xuất hiện của Strouwen thế chỗ Mbavu.

Những phút đầu hiệp hai, đội tuyển U17 Việt Nam thi đấu ngang ngửa với U17 Bỉ dù bất lợi về thể lực và thể hình so với đối thủ tới từ châu Âu.

Phút 55, U17 Việt Nam có pha phối hợp tấn công đầy sắc nét mở ra khoảng trống cho Đại Nhân tung cú dứt điểm, đáng tiếc bóng lại chạm chân hậu vệ U17 Bỉ đi hết đường biên ngang.

Tới phút 60, tỷ số được nâng lên 3-1 cho U17 Bỉ. U17 Việt Nam mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện để Bỉ phản công. Philips nhận đường chuyền từ đồng đội, bứt tốc vượt qua Anh Hào, đối mặt thủ môn Xuân Hòa rồi dứt điểm thành bàn.

HLV Cristiano Roland đưa Mạnh Quân và Duy Khang vào sân thay Đại Nhân và Quý Vương, nhằm làm mới đội hình trong những phút cuối hiệp hai.

Những phút thi đấu cuối trận, Nguyễn Lực lập siêu phẩm vào lưới U17 Bỉ rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho U17 Việt Nam. Song đây cũng là tất cả những gì U17 Việt Nam có thể làm được. Chung cuộc, U17 Bỉ vượt qua U17 Việt Nam với tỷ số 3-2.