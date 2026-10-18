Lao xuống kênh cứu con, hai mẹ con đuối nước

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 17/10, tại khu vực kênh Bắc, đoạn qua thôn Nguyệt Thành, xã Nguyệt Ấn xảy ra vụ việc nghi đuối nước liên quan đến chị P.T.T. (SN 1994) và con gái là cháu Q.B.T. (SN 2020).

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Cháu B.T. không may ngã xuống kênh, chị T. đã ngay lập tức nhảy xuống cứu. Tuy nhiên do dòng nước chảy mạnh nên cuốn cả 2 mẹ con đi mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 đã khẩn trương điều động một xe bán tải cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng do Trung tá Phạm Huy Hoàng, Đội trưởng, trực tiếp chỉ huy, phối hợp với Công an xã Nguyệt Ấn tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ tổ chức nhân lực, phương tiện tìm kiếm.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, Công an xã Nguyệt Ấn đã phối hợp với đơn vị quản lý kênh Bắc đề nghị tạm dừng xả nước, hỗ trợ lực lượng chức năng triển khai các phương án tìm kiếm, cứu nạn.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 22h ngày 17/10, thi thể người mẹ được tìm thấy. Đến rạng sáng 18/10, thi thể cháu bé cũng được đưa lên bờ.

Chính quyền xã Nguyệt Ấn cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, chồng chị T. đang đi làm ăn xa tại tỉnh Hưng Yên. Gia đình còn có một người con gái sinh năm 2018. Địa phương đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình gặp nạn.

Vụ việc là mất mát đau lòng đối với gia đình và người thân, đồng thời là lời cảnh báo về nguy cơ đuối nước tại các tuyến kênh, mương thủy lợi, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chú ý giám sát trẻ em và bảo đảm an toàn khi sinh sống, đi lại tại khu vực gần sông, hồ, kênh, mương.