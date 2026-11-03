Lao Xả Phình gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa

Ngày hội góp phần tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc

Ngày hội là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và việc xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư; hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), góp phần tôn vinh, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Tại Ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giàng A Páo ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Lao Xả Phình trong phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đồng thời nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa thiết thực trong việc khơi dậy sức mạnh cộng đồng, củng cố sự đồng thuận, tạo nền tảng để địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày hội là dịp để nhân dân thôn Lao Xả Phình gặp gỡ, chia sẻ niềm vui, tăng cường vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Ngày hội là dịp để nhân dân thôn Lao Xả Phình gặp gỡ, chia sẻ niềm vui, tăng cường vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam trong khuôn khổ Ngày hội góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời tạo không gian giao lưu, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng các dân tộc.

Thông qua Ngày hội, tinh thần đại đoàn kết tiếp tục được củng cố, vai trò chủ thể của nhân dân thôn Lao Xả Phình trong xây dựng đời sống văn hóa được phát huy. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, khơi dậy sức mạnh cộng đồng, chung sức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã Sín Chải nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung ngày càng phát triển.