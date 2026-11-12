Lào - Việt Nam kế thừa và vun đắp tình hữu nghị qua các thế hệ

Bài viết nhấn mạnh, tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam là di sản quý báu mà hai dân tộc đã cùng nhau xây dựng, vun đắp và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây không chỉ là mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước láng giềng mà còn là mối quan hệ đặc biệt, có cội nguồn lịch sử sâu sắc, giá trị tinh thần to lớn và ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của mỗi nước.

Tình hữu nghị ấy được vun đắp qua quá trình đấu tranh, cùng chia sẻ gian khổ, tương trợ và hy sinh vì lợi ích của hai dân tộc. Đó là mối quan hệ bền chặt, lâu dài, ghi dấu công lao và những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ anh hùng và nhân dân hai nước trong sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc. Trong những năm tháng chiến tranh và gian khó, nhân dân hai nước luôn sát cánh bên nhau, chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ lẫn nhau bằng tinh thần quốc tế trong sáng, cao cả.

Truyền thống quý báu đó là nền tảng quan trọng để thế hệ hôm nay học tập, tiếp nối và tiếp tục vun đắp mối quan hệ giữa hai dân tộc ngày càng bền chặt. Kế thừa tình hữu nghị Lào - Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ lịch sử, trân trọng những thành tựu của các thế hệ đi trước, mà còn phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 13-10-2026. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trong đó, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân hai nước giữ vai trò quan trọng trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, xây dựng các chương trình hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và tiềm năng của mỗi bên. Trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, việc duy trì quan hệ mật thiết, củng cố lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau là những yếu tố nền tảng, góp phần định hướng và xác định phương hướng hợp tác, phát triển bền vững. Đồng thời, hai nước cần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học, công nghệ và văn hóa, hướng tới những kết quả thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân, thanh niên, sinh viên, cựu sinh viên và đội ngũ cán bộ, công chức trẻ của hai nước thông qua các hoạt động giao lưu, học tập, hữu nghị và hợp tác giữa các địa phương. Qua đó, góp phần tăng cường sự hiểu biết, trân trọng những giá trị của tình hữu nghị và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Bài viết đăng trên Báo Quân đội nhân dân Lào.

Thế hệ trẻ là lực lượng kế thừa quan trọng, đồng thời là tương lai của quan hệ Lào - Việt Nam. Vì vậy, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về lịch sử, sự hy sinh của các thế hệ đi trước và giá trị của tình hữu nghị đặc biệt là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng.

Đối với lực lượng vũ trang hai nước, việc kế thừa truyền thống đoàn kết đặc biệt cần bắt đầu từ công tác giáo dục, rèn luyện tư duy, vun đắp tình yêu thương, sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Bên cạnh việc tiếp tục hợp tác trong huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các cuộc gặp gỡ hữu nghị và phối hợp công tác quốc phòng theo những nội dung đã thống nhất, thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay cần kế thừa những giá trị của các thế hệ đi trước, thể hiện bằng tinh thần đoàn kết, kỷ luật, chân thành và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, báo chí và truyền thông cũng giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền lịch sử, những thành tựu, tấm gương tiêu biểu và các hoạt động hợp tác giữa hai nước. Thông qua các bài báo, phim tài liệu, phỏng vấn và những hình thức truyền thông khác, các giá trị của tình hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ tiếp tục được lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần nâng cao nhận thức đúng đắn trong xã hội.

Gìn giữ tình hữu nghị Lào - Việt Nam không chỉ là nhiệm vụ của một thế hệ mà còn là sứ mệnh chung của tất cả các thế hệ. Các thế hệ đi trước đã đặt nền móng bằng sự đấu tranh và hy sinh, thì thế hệ hôm nay có trách nhiệm tiếp tục phát huy truyền thống bằng sự chân thành, tinh thần hợp tác và những hành động cụ thể; đồng thời, trao truyền những giá trị quý báu ấy cho các thế hệ mai sau, để tình hữu nghị giữa hai dân tộc mãi mãi trường tồn.